Du 22 au 27 novembre, les JTC investissent le Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menzah avec quinze spectacles issus des établissements pénitentiaires et des centres de rééducation, faisant du théâtre un espace d'expression, de création et de réinsertion.

Dans le cadre de leur 27e édition, les Journées théâtrales de Carthage (JTC) lancent, à partir du 22 novembre, le programme « Théâtre de la Liberté », consacré aux pratiques théâtrales en milieu carcéral et dans les centres de rééducation. Menée en collaboration avec l'Instance générale des prisons et de la rééducation et le ministère des Affaires culturelles, cette initiative met en avant le théâtre comme moyen d'expression, de création et de réhabilitation.

Le programme débutera au Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menzah avec la présentation de deux spectacles : « Bébé », proposé par l'unité de rééducation de Mornaguia, à 10h00, puis « Dans le silence », de l'unité d'Oudna, à 11h30.

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Au total, quinze spectacles sont inscrits à cette programmation, dont quatre productions issues des centres de rééducation et onze présentées par les clubs de théâtre des établissements pénitentiaires. Les représentations se poursuivront jusqu'au 27 novembre, avec la participation de plusieurs unités réparties dans différentes régions du pays.

Le 23 novembre, le public pourra découvrir « Al Hawiya », de l'unité de Mahdia, à 9h30, puis « Regret », de l'unité de Nadhour, à 11h00. Le 24 novembre, trois spectacles sont programmés : « Ghaltet w Akhawatha » (Kébili), à 9h30, « Etandard d'amour » (Siliana), à 11h00, et « Le dernier étage » (Borj El Amri), à 12h00.

La programmation du 25 novembre réunira quatre propositions : « Jidar el Fakhr » (Mourouj), « J'aime et commentaire » (Sidi El Hani), « Wajiba » (Souk Jedid) et « Bayn Nar eddar w Qalb Yakhtar » (Mghira), à partir de 9h30. Le 26 novembre, deux autres spectacles seront présentés : « Mahiya », de l'unité de Souaf, à 9h30, et « Dracula w Shahriyar wa al Haqiqa al Taïha », de Borj Roumi, à 11h00.

Enfin, le 27 novembre, cette programmation se poursuivra avec « Visage sans noms », de l'unité de Sfax, à 10h00, suivi de « IA », de l'unité de La Manouba, à 11h30.

Au-delà de la présentation de productions théâtrales, cette initiative entend ouvrir un espace de création et de parole à des personnes privées de liberté. En leur permettant d'investir la scène et de prendre part à une expérience artistique collective, le programme souligne la vocation du théâtre comme outil de reconstruction individuelle, de dialogue et de réinsertion sociale.