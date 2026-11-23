« Vibrer de vie... Vibrer de théâtre » : c'est sous ce slogan que la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) s'est ouverte hier, et ce, jusqu'au 28 novembre. Pas besoin d'attendre le lever de rideau pour faire la fête. Pour cette 27e édition, l'ouverture s'est voulue éclatée, vivante et tournée vers la ville. Avant même la cérémonie officielle, c'est du côté de l'avenue Habib-Bourguiba que les festivités ont pris leurs quartiers. Une manière de rappeler que le théâtre ne se limite pas à la scène et que les arts vivants trouvent aussi leur place dans l'espace public, au plus près des passants et des spectateurs.

Cela a commencé vers 17h00 devant le Théâtre municipal de Tunis, avec une performance rythmique de l'atelier de Nasreddine Chebli. La troupe « Hizb Mahdia » a ensuite investi les abords de l'hôtel Africa, autour du patrimoine musical populaire et soufi tunisien. La fête s'est déplacée, plus tard, vers l'avenue Mohamed-V, devant la Cité de la culture Chedli-Klibi, où une parade des tambours de Sfax a prolongé cette ouverture au rythme des percussions.

Prévue à 19h la cérémonie officielle a débuté avec un peu de retard au Théâtre de l'Opéra en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, entourée d'un parterre d'artistes, de journalistes et de figures de la scène culturelle tunisienne, aux côtés des délégations étrangères.

Après l'hymne national, Malek Ouni a pris les commandes de la soirée en maître de cérémonie, accompagné sur scène par Syrine Srasra qui a assuré la traduction simultanée en langue des signes.

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Prenant la parole, le directeur du festival, Slim Sanhaji, a d'emblée rappelé l'ADN de la manifestation : « Les Journées théâtrales de Carthage n'ont jamais été un simple rendez-vous de spectacles. Elles ont toujours constitué un espace libre de confrontation intellectuelle et esthétique, où les voix du Sud se rencontrent pour reformuler les questions ». Il a articulé cette 27e édition autour de trois notions : la présence, la ville et le public, insistant sur la singularité du théâtre à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, un art vivant fondé sur le corps, la voix et le souffle.

La cérémonie s'est poursuivie avec une pensée à des figures disparues ayant marqué la scène nationale à travers un hommage posthume : Malika Hablani, Naceur Sfar, Rezgui Aouni, Tahar Fath, Mohamed Messaoud Idriss, Ahmed Kochbati, Amel Baccouche, Salah Rahmouni et Mohamed Balti.

La musique a ensuite pris le relais avec une belle interprétation de la chanteuse lyrique Lilia Ben Chikha, avant la présentation en images du comité de sélection présidé par Dr Hamdi Hmaïdi et composé de Lobna Mlika, Mounira Zakraoui, Noôman Hamda et Ramzi Azaiez, ainsi que du jury international présidé par Abderraouf El Basti, ancien ministre de la Culture, et réunissant Carole Karemera (Rwanda), Roger Assaf et Walid Aouni (Liban), ainsi que Moez Gdiri (Tunisie).

Place ensuite aux traditionnels hommages rendus aux artistes tunisiens pour saluer l'ensemble de leurs parcours. Chekra Rmeh a remis une distinction à Jalel Eddine Saadi, Slah Msaddek à Rim Zribi , Faouzia Badr à Hamadi Mezzi, Zeineb Ferchichi à Mohamed Mokhtar Louzir, Ikram Azzouz à la soeur de Kaouther Bardi, absente de la cérémonie, Lassaad Jamoussi à Naïma Jeni et pour finir Lobna Noomen à Ridha Boukadida.

Après un tableau de ballet classique dirigé par Anna Bouchnak, les consécrations se sont étendues à des figures nationales et internationales majeures du quatrième art. Le moment le plus fort fut sans conteste l'hommage rendu au comédien Mohamed Kouka, chaleureusement applaudi et salué par une standing ovation de toute la salle. Ont également été honorés l'actrice tunisienne Anissa Lotfi, l'actrice et metteuse en scène égyptienne Aida Fahmi, l'auteur, metteur en scène et comédien malien Adama Traoré, ainsi que le metteur en scène et dramaturge allemand Oliver Reese.

Le point d'orgue de cette soirée d'ouverture a été donné ensuite avec « Soleil d'Orient... Une seule terre, un seul coeur », spectacle de la troupe syrienne Inana, mis en scène par Jihad Mefleh.

Jusqu'au 28 novembre, Tunis et plusieurs régions du pays continueront de vibrer au rythme de cette 27e édition des JTC, célébrant les arts vivants dans toute leur diversité et rappelant leur capacité essentielle à faire le lien et à rapprocher les publics.