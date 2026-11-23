Un tragique accident s'est produit à Dahra Djolof, dans le département de Linguère, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 novembre 2026.

Un homme âgé d'environ 80 ans a perdu la vie après avoir été violemment encorné par un taureau qu'il venait d'acheter au foirail de la localité.

LINGUÈRE - La victime avait acquis l'animal le jour même du foirail avant de le conduire à son domicile. Une fois arrivé chez lui, l'octogénaire avait attaché le taureau dans sa maison. Cependant, après le crépuscule, alors qu'il passait à proximité de l'animal, celui-ci s'est soudainement montré agressif.

Le taureau a violemment chargé son nouveau propriétaire et l'a atteint avec ses cornes.

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Malgré les tentatives de secours, le vieil homme, répondant au nom de Sellé Dia, n'a pas survécu. Son décès a suscité une vive émotion au sein de la population de Dahra Djolof, où l'élevage occupe une place importante dans la vie quotidienne des habitants de cette zone.

En effet, le corps sans vie de ce vieil homme a été déposé au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra Djolof, puis inhumé ce lundi matin aux environs de 10 heures précises.

Cette tragédie rappelle les risques liés à la manipulation des bovins, particulièrement lorsqu'il s'agit d'animaux récemment acquis dont le comportement peut être difficile à anticiper. La disparition de cet homme de 80 ans plonge sa famille, ses proches et toute la communauté de Dahra Djolof dans une profonde tristesse.