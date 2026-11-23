L'insécurité continue de faire des victimes dans la capitale. Une attaque à main armée survenue vendredi vers 23 heures, dans une boulangerie située sur l'axe Ankadifotsy-Ambodivona, a coûté la vie à la propriétaire, une mère de famille connue sous le nom de Ninie Rabenirina.

Les faits se sont déroulés au moment où plusieurs employés de la boulangerie s'apprêtaient à prendre du repos. Des individus ont frappé à la porte, laissant croire qu'ils venaient acheter du pain. Mais la surprise a été de taille lorsque quatre hommes ont fait irruption. L'un d'eux serait resté au niveau de la boulangerie, tandis que trois autres seraient entrés dans la maison de la propriétaire pour réclamer de l'argent. Les malfaiteurs sont repartis avec une importante somme d'argent ainsi que des bijoux en or, selon les premières informations. Les employés, tout comme la mère de la victime, venue d'Andilamena pour lui rendre visite, n'ont pu intervenir face aux assaillants.

Alors que les bandits s'apprêtaient à quitter les lieux, Ninie aurait tenté de les suivre pour fermer la porte. C'est à ce moment que le dernier des agresseurs aurait tiré dans son dos, la blessant mortellement. Les quatre hommes ont ensuite pris la fuite à travers les ruelles du quartier. L'attaque, particulièrement violente, suscite des interrogations sur les motivations des assaillants. Si le vol semble avoir été le principal objectif, l'exécution de la propriétaire alors que les malfaiteurs avaient déjà récupéré leur butin alimente les soupçons d'un possible règlement de comptes. Des proches de la victime, notamment dans sa localité d'origine à Andilamena, évoqueraient une piste liée à une vengeance, sans qu'aucun élément ne permette pour l'heure de l'étayer. Les forces de l'ordre sont mobilisées dans les recherches pour retrouver les auteurs. Les assaillants auraient été armés d'un fusil à pompe et de pistolets automatiques.

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La présence d'une autre arme longue reste toutefois à confirmer. Ce meurtre relance une nouvelle fois la question de l'insécurité à Antananarivo. Les attaques armées jusque dans les domiciles, où les occupants ne sont plus à l'abri, renforcent l'inquiétude des habitants. À Ankadifotsy, ce hold-up qui a viré au meurtre laisse une famille endeuillée et rappelle la vulnérabilité persistante de la population face aux individus armés.