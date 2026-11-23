Faire le lien entre formation et débouchés économiques. C'est l'un des principaux objectifs du projet EAGER, qui mise sur une collaboration plus étroite avec le secteur privé pour favoriser l'accès des jeunes femmes à l'emploi et soutenir l'entrepreneuriat féminin.

À cet effet, des conventions de partenariat ont été signées la semaine dernière au CCI Ivato, en marge du Salon international des affaires et de l'entrepreneuriat, entre le ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé (MIDSP), le projet EAGER et le Fonds d'intervention pour le développement (FID), d'une part, et des groupements d'entreprises, de l'autre.

Partenariat public-privé

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Une occasion pour le MIDSP de dépasser le cadre de la formation et de l'accompagnement pour déboucher sur des opportunités professionnelles et économiques concrètes. Le projet permettra, en effet, d'accompagner 60 000 jeunes femmes à Madagascar dans leur progression professionnelle. 45 000 femmes seront orientées vers un emploi salarié ou vers la création de leur propre activité. Les 15 000 autres, qui sont déjà entrepreneures, bénéficieront d'un accompagnement destiné à consolider et à développer leurs entreprises, avec, à la clé, des perspectives de création d'emplois supplémentaires. La démarche est basée sur le partenariat public-privé. En effet, les entreprises seront appelées à contribuer à l'identification des besoins en recrutement et en compétences, afin de rapprocher les formations proposées des réalités du marché du travail.

L'enjeu est notamment de limiter le décalage entre les compétences acquises par les jeunes femmes et les profils recherchés par les employeurs. Pour les entreprises partenaires, cette collaboration pourrait également faciliter l'accès à un vivier de ressources humaines mieux préparées aux exigences professionnelles.

Deux axes complémentaires

En associant les entreprises, EAGER entend notamment identifier leurs besoins en recrutement et en compétences. Il s'agira de mieux faire coïncider les compétences développées par les jeunes femmes avec les attentes du marché, de faciliter l'accès des jeunes femmes à l'emploi, de préparer un capital humain qualifié, opérationnel et adapté aux réalités professionnelles, et d'encourager l'entrepreneuriat féminin, source de nouvelles activités, de croissance et d'emplois. Pour les entreprises, EAGER devient ainsi un dispositif utile : il contribue à préparer des talents et à constituer un vivier de ressources humaines répondant à leurs besoins.

Des conventions pour passer de l'intention à l'action. Le dispositif repose ainsi sur deux axes complémentaires au sein de sa deuxième composante. Dénommé SARAMBA MANORINA, le premier volet porte sur l'employabilité et l'insertion professionnelle. Le deuxième volet concerne l'entrepreneuriat et le développement des activités économiques. Les conventions ont été signées en présence du ministre de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé, Ny Riana Nampoina Raharimanjato.