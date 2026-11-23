L'évolution est positive. Le déficit de production électrique à Antananarivo a considérablement diminué en un an. Malgré cette amélioration, les délestages persistent et la vétusté des infrastructures reste un défi majeur pour la Jirama et son redressement.

Le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) affiche une amélioration notable de sa situation énergétique. Selon la dernière communication de la Jirama, le déficit de production est désormais estimé à 9 MW, contre 27,4 MW enregistrés en novembre 2025, soit une réduction de 18,4 MW, équivalant à 67%. Cette évolution témoigne des progrès réalisés dans le renforcement de l'approvisionnement électrique de la capitale et des localités raccordées au réseau. Elle intervient après plusieurs mois marqués par des déficits de production beaucoup plus importants. En septembre dernier, la Jirama faisait encore état d'un manque d'environ 25 MW. Toutefois, les 27,4 MW constituent une référence mensuelle, tandis que les 9 MW correspondent à une estimation ponctuelle. La tendance demeure néanmoins encourageante, même si elle reste fragile face aux contraintes techniques et climatiques.

Des délestages inévitables

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Malgré cette réduction du déficit, l'équilibre entre l'offre et la demande n'est pas encore atteint. La production hydroélectrique d'Andekaleka demeure inférieure à son potentiel, notamment en raison de l'insuffisance des ressources en eau. La Jirama reste ainsi contrainte d'appliquer des délestages tournants de deux heures pour répartir l'électricité disponible. Le renforcement des capacités thermiques a contribué à réduire les insuffisances de production, mais cette solution reste coûteuse et dépendante de l'approvisionnement en carburant. Le défi consiste désormais à consolider les progrès enregistrés, tout en développant des sources d'énergie plus durables et économiquement avantageuses.

Un réseau à moderniser

L'amélioration de la production ne suffira cependant pas à résoudre toutes les difficultés de la Jirama. La vétusté et la saturation des infrastructures de transport et de distribution provoquent également des interruptions, indépendamment des quantités d'électricité disponibles. Certains transformateurs fonctionnent au-delà de leur capacité normale, tandis que plusieurs lignes sont surchargées. Le plan de redressement 2025-2028 devra donc répondre simultanément à ces contraintes techniques et aux déséquilibres financiers de l'entreprise. Modernisation des équipements, réduction des pertes, maîtrise des coûts de production et amélioration du recouvrement figurent parmi les priorités. L'enjeu est double : fiabiliser durablement la fourniture d'électricité et réduire progressivement la dépendance de la compagnie aux subventions publiques. Car, pour les consommateurs, les progrès devront se mesurer avant tout par la diminution effective des coupures.