L'agence SMMEC (Société Mutualiste Malagasy d'Épargne et de Crédit) Vonjy a promu la culture de l'épargne en organisant la 4e édition de son Maxitombola au profit de la population résidant à Mahavoky, Besarety, Andravoahangy, Soarano, Analamahitsy, Alarobia et Ankadindramamy.

« L'objectif a été atteint puisque plus de 2 milliards d'Ar d'épargne ont été collectés par cette agence en l'espace de 8 mois, soit du 20 mars au 20 novembre 2026. Les 20 000 tickets de participation à ce jeu que nous avons imprimés ont été entièrement écoulés. Il convient de rappeler que, dans le cadre de ce Maxitombola, toute personne effectuant un dépôt minimum de 100 000 Ar obtient un ticket de participation. Près de 50 lots ont été distribués lors d'un tirage au sort organisé samedi dernier à La Rotonde Besarety. Les gros lots sont constitués de motos », a expliqué le directeur général de la SMMEC Madagascar, Gérard Andriamanga Rakotoarivelo.

Éducation financière

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Et lui de préciser que son réseau mutualiste de microfinance n'est pas en compétition avec les autres institutions de microfinance éparpillées dans tout Madagascar : « Nous sommes l'un des acteurs principaux contribuant à renforcer l'inclusion financière des ménages, des exploitants agricoles et des micro-entrepreneurs ruraux n'ayant pas accès au système bancaire. En revanche, nous nous démarquons par la vulgarisation de l'éducation financière auprès de nos membres avant même de les encourager à épargner ou à contracter un crédit. À titre d'illustration, les gens sont plus motivés à constituer une épargne lorsqu'on leur apprend que c'est indispensable pour anticiper les périodes de soudure, financer les études de leurs enfants, développer leurs propres activités ou encore faire face aux imprévus, notamment en matière de santé.

C'est une question de mentalité : il suffit de mettre de côté une petite somme pour constituer une épargne conséquente, d'autant plus que l'argent déposé auprès de nos agences fructifie et rapporte un intérêt annuel supérieur à 7% », a-t-il souligné.