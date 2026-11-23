Face aux problématiques d'approvisionnement en eau, les interventions se multiplient au plus haut niveau de l'État. Deux nouveaux camions-citernes de 15 000 litres chacun viennent renforcer les moyens de distribution d'urgence de la Jirama. Une réponse immédiate qui s'ajoute aux investissements engagés pour améliorer durablement la production et la distribution d'eau potable.

Dans plusieurs quartiers de la capitale et des régions du pays, l'accès régulier à l'eau demeure une préoccupation quotidienne. Les perturbations du réseau contraignent les familles à adapter leurs activités aux horaires d'approvisionnement ou au passage des camions-citernes. Pour renforcer les interventions d'urgence, deux véhicules d'une capacité de 15 000 litres chacun ont été remis à la Jirama le 20 novembre 2026 par la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Minosoa Razafindrianiaina, au nom du Président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina.

Effort continu

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Selon la ministre, cette nouvelle dotation s'inscrit dans la continuité des efforts engagés au plus haut niveau de l'État. Le 26 octobre, douze camions-citernes de 10 000 litres avaient déjà été remis à la compagnie nationale, avec l'appui du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), financé par la Banque mondiale. Outre ces réponses d'urgence, le gouvernement poursuit également des interventions structurelles. Le projet PAAEP contribue au renforcement du système d'approvisionnement, tandis que le projet Jirama Water III prévoit notamment de nouvelles capacités de production et de stockage, dont une station de traitement de 50 000 m³ à Amoronankona et un réservoir de 1 500 m³ à Ambohibe. Le remplacement de 64 kilomètres de conduites figure également parmi les interventions annoncées. Ces investissements doivent permettre de répondre aux insuffisances du réseau et de réduire progressivement la dépendance aux distributions par camions-citernes.

Responsabilités

Si les autorités multiplient les appuis matériels et financiers, leur efficacité repose particulièrement sur la capacité de la Jirama à assurer pleinement ses missions (selon les lois et règlements) de production, de distribution et d'approvisionnement en eau. La gestion du parc de camions-citernes constitue, à cet égard, un enjeu particulier. Sur une flotte estimée entre une vingtaine et une trentaine de véhicules, une dizaine seraient immobilisés faute d'entretien, tandis que certains manqueraient de chauffeurs. À l'heure actuelle, on se pose la question de savoir combien de camions sont effectivement opérationnels. Quels dispositifs de maintenance sont prévus pour préserver les nouvelles dotations ? Les effectifs permettent-ils d'assurer des rotations suffisantes dans les quartiers les plus touchés ? Ces interrogations rejoignent l'exigence de résultats exprimée par le chef de l'État à l'égard de la Jirama.