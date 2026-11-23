Près de 300 enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans se sont réunis samedi à Andraharo dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfance. Cette rencontre a constitué une occasion pour eux de faire entendre leur voix et de mettre en avant les priorités qu'ils jugent essentielles pour leur avenir. Si de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant à Madagascar, plusieurs défis demeurent et nécessitent encore une attention particulière.

Parmi les personnalités ayant contribué à ces avancées figurent Mirado Ravohitrarivo, ambassadeur national de l'UNICEF, ainsi que Gilardy Totozandry, Youth Advocate pour l'inclusion auprès de l'organisation.

Développement

Collaborant avec l'UNICEF depuis 2018, Mirado Ravohitrarivo a d'abord été désigné comme modèle, avant de devenir supporter des droits de l'enfant en 2021, puis ambassadeur national à partir de 2022. Grâce à sa notoriété d'artiste, il affirme avoir pu sensibiliser un large public aux droits des enfants, notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'hygiène, de l'éducation et de l'environnement.

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Selon lui, des progrès tangibles ont été enregistrés au cours des huit dernières années. La lutte contre la malnutrition a notamment été renforcée. Toutefois, il estime que le droit aux loisirs mérite désormais davantage d'attention. « Le développement de l'enfant ne se limite pas aux besoins visibles. Les loisirs font également partie de son équilibre et doivent être considérés comme une priorité », a-t-il souligné.

Inclusion

De son côté, Gilardy Totozandry, nommé Youth Advocate pour l'inclusion en 2024, poursuit son engagement en faveur des personnes atteintes d'albinisme et des personnes en situation de handicap. Il se félicite des résultats obtenus grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans les écoles, notamment à Antsiranana. Toutefois, il déplore la persistance des discriminations dans les domaines scolaire, social et professionnel. Il appelle ainsi à renforcer l'accessibilité à l'éducation et à lutter contre les préjugés qui continuent de freiner l'inclusion de ces catégories de la population.