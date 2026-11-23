La ville de Toamasina accueillera le lancement officiel de la célébration du 20e anniversaire de la Brigade anti-tabac. À cette occasion, le Dr Andry Raharison et son équipe effectueront une mission spéciale dans la capitale de l'Est, du 25 au 27 novembre prochains, afin de sensibiliser la population aux méfaits du tabac et aux solutions pour arrêter définitivement de fumer.

Depuis deux décennies, la Brigade anti-tabac s'est fait connaître à Madagascar grâce à une méthode originale de sevrage tabagique baptisée « désintoxication à l'orientale ». Cette approche thérapeutique, développée et perfectionnée par le Dr Andry Raharison, a également acquis une notoriété au-delà des frontières nationales.

La technique repose sur la combinaison de trois méthodes complémentaires : l'accompagnement psychologique, la réflexologie plantaire à travers un massage des pieds, ainsi que l'auriculopuncture pratiquée au niveau de l'oreille. Selon ses promoteurs, cette prise en charge permet au patient de se libérer de sa dépendance au tabac au point de ne plus supporter ni l'odeur ni l'envie de cigarette.

Durée

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Une séance dure environ une heure et demie. Dans le cadre de cette célébration à Toamasina, une réduction exceptionnelle de 20% sera accordée durant les trois journées de consultation par rapport au tarif habituellement pratiqué à Antananarivo. Cette étape à Toamasina marque le coup d'envoi d'une tournée qui devra se poursuivre dans plusieurs régions de Madagascar dans le cadre des festivités des 20 ans de la Brigade anti-tabac. Les personnes souhaitant obtenir davantage d'informations sur cette campagne ou sur la méthode de sevrage peuvent consulter la page Facebook « Dr Andry Raharison Amparahatoka ».