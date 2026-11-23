Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, des instructions concernant les préparatifs de la Conférence africaine des start-up, soulignant la nécessité d'approfondir et d'élargir les concertations pour assurer la réussite de cet évènement, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Dans ce cadre, le président de la République a instruit que les résultats "d'une telle manifestation ne doivent pas être en deçà des résultats réalisés lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), d'où la nécessité d'approfondir davantage les concertations en vue de préparer cet événement important pour l'économie du continent, en les élargissant au Premier ministre ainsi qu'aux ministères des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la supervision du directeur de Cabinet de la présidence de la République".

Il a aussi insisté sur l'impératif de "réunir toutes les conditions de réussite, sur les plans technique et professionnel, durant toute la durée de la Conférence, au profit de nos frères africains invités".

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Le président de la République a également ordonné que "la Conférence permette de renforcer et de consolider davantage le réseau africain des start-up, considéré comme un véritable moteur de dynamisation des économies des pays du continent et de l'Afrique dans son ensemble".