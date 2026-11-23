Luanda — L'ambassade d'Angola à São Tomé-et-Príncipe a organisé, du 12 au 20 novembre, une série de projections du documentaire « Histoires qui marquent », dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance nationale, fêté le 11 novembre.

Selon une note de la représentation diplomatique, diffusée samedi par l'ANGOP, cette initiative s'est déroulée sous le slogan « Unis pour un Angola démocratique, un et indivisible ».

Elle visait à préserver la mémoire historique et à renforcer les liens culturels et affectifs entre les peuples angolais et santoméen, à travers des récits sur les origines, l'identité et le patrimoine historique commun.

Produit par la Mission diplomatique angolaise, réalisé par Mawete Paciência et produit par Kayaya Júnior et Maria Odeth, ce documentaire retrace le parcours de vie de citoyens angolais et de leurs descendants résidant dans l'archipel, abordant des thèmes tels que l'identité, la mémoire collective, la nostalgie et les origines.

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La séance d'ouverture s'est déroulée à l'Institut Guimarães Rosa de São Tomé, en présence de l'ambassadeur d'Angola au Brésil, Fidelino Peliganga, du chargé d'affaires de l'ambassade du Brésil, Milton Coutinho, ainsi que d'autres personnalités et membres de la communauté angolaise locale.

À cette occasion, la première nationale du documentaire « N'Xka Ba Sulu », de la réalisatrice santoméenne Jéssica Lima, a également eu lieu, marquant sa première projection publique à São Tomé.

Ce film, construit à partir de témoignages familiaux, raconte l'histoire de la grand-mère de la réalisatrice, partie avec ses quatre enfants vers l'inconnu.

À travers ce parcours familial, Jéssica Lima cherche à comprendre les liens qui l'unissent à l'Angola, un pays où elle n'a jamais vécu, mais qui demeure présent dans son histoire et son identité.

Le documentaire aborde les questions d'identité, d'appartenance, de mémoire et d'ascendance, invitant à une réflexion sur les liens historiques, familiaux et affectifs entre l'Angola et São Tomé-et-Príncipe.

La projection conjointe des deux productions a offert différentes perspectives sur les origines familiales, la mémoire collective et la construction d'une identité culturelle partagée entre les deux peuples.

Cette initiative a également permis de valoriser la production audiovisuelle et de renforcer les liens culturels entre l'Angola et São Tomé-et-Príncipe, grâce au cinéma comme instrument de préservation de l'histoire et de transmission de la mémoire entre les générations.