Cuito — La rencontre opposant l'ASA do Catemo au Sonangol do Cunje, comptant pour la quatrième journée du championnat provincial de football de Bié, a été définitivement interrompue dimanche, à la suite d'une tentative d'agression visant l'arbitre principal, imputée à un membre de l'équipe visiteuse.

L'incident s'est produit à la 71e minute de jeu, lorsque l'arbitre a accordé un penalty en faveur de la formation locale. Cette décision a immédiatement suscité de vives contestations de la part du banc du Sonangol do Cunje.

À la suite de ces protestations, le directeur de jeu a adressé un avertissement à un membre du staff technique de l'équipe visiteuse. Ce dernier aurait alors réagi en tentant de s'en prendre physiquement à l'arbitre.

L'intervention rapide de la Police nationale a permis d'éviter que la situation ne dégénère davantage. Toutefois, face au climat de tension qui régnait sur le terrain, le commissaire de match a décidé de mettre définitivement un terme à la rencontre.

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Au moment de son interruption, le Sonangol do Cunje menait au score (2-1), grâce à deux réalisations inscrites en première période.

Dans l'autre rencontre disputée dans le cadre de cette journée, le Sporting de Bié s'est imposé face au Recreativo da Nharea sur le score de 2 buts à 1.