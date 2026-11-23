Le public a répondu nombreux au rendez-vous de Jeannette, samedi, à tel point que certains ont dû rester debout, faute de chaises. Pendant deux heures, la troupe a présenté un spectacle mêlant comédie et chants théâtraux, dans une salle pleine témoignant de l'intérêt pour le théâtre malgache.

La première partie, consacrée à « Marie Rose », met en scène deux voisines qui entretiennent de bonnes relations malgré leurs différences de classe sociale. La pièce comique, sans musique, est suivie d'un rindran-kira teatraly, composé d'une quinzaine de chants issus de différentes œuvres théâtrales, dont « Bakobako roa », extrait de « Ny Voromailala » de Rosa Beby, « Raha ny rano nantsakaina », tiré de « Sitrapo sa adidy » de Rakoto de Monplaisir, et « Mitoto vary diavolana », issu de « Sangy Mahery » de Rodlish. Ce second volet fait également place à des chansons autour de l'amour et au répertoire d'Andrianary Ratianarivo et de Jeannette.

Déjà jouée auparavant, la pièce a notamment été présentée en 2026 dans trois églises, dans le cadre d'une collaboration, ainsi qu'à l'AFT et au tranompokonolona d'Analakely. La troupe se réjouit des réactions du public, qu'elle considère comme un signe de la bonne réception des messages transmis.

Cette affluence réjouit également le FMTM, qui souhaite renforcer l'intérêt des jeunes pour le théâtre. « Nous sommes heureux de constater que les jeunes apprécient le théâtre. Le problème réside surtout dans le manque de sensibilisation et de communication pour encourager davantage leur intérêt pour cet art », souligne Solohery Ramamonjy, vice-président de l'association.

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Les quatre troupes participantes se mobilisent bénévolement pour ces célébrations, à travers des représentations gratuites de deux heures visant à rapprocher le théâtre du public et à en assurer la transmission. Après Randrana et Jeannette, Orimbato présentera « Tsy maty paika voatondro iray » le 5 décembre, avant la clôture de Sakaizan'ny Teatra Malagasy, le 12 décembre, avec « Ilay fitaratro ».