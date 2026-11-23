Sur près de deux cents candidats inscrits, douze finalistes ont atteint la dernière étape de Most Model Madagascar, organisé par l'Embassy of Mode de Fah' Style. Ce samedi à Ivandry, Nicka, originaire de Nosy Be, et Nazia, d'Antananarivo, ont décroché les titres de Most Model Madagascar. Les autres candidats ont remporté les distinctions Top Beauty, Top Impact, Top Look, Top Physique et Top Confidence.

Les lauréats repartent avec des récompenses offertes par l'Embassy of Mode de Fah' Style, une somme d'argent ainsi qu'un contrat professionnel auprès de l'agence pour l'année 2027. Le jury, composé de Dylan, Mister Île Madagascar 2024, Didier, Mister Île Madagascar 2026 et Moz, ambassadeur Fah' Style 2025, était dirigé par Fah' Donio, fondateur de l'Embassy of Mode de Fah' Style.

La sélection s'est appuyée sur plusieurs critères, dont l'apparence, la silhouette, la tenue vestimentaire, la coiffure, l'impact, la démarche et la confiance en soi. Un examen écrit a également permis d'évaluer les progrès des candidats durant leur formation. Les distinctions ont été attribuées en fonction des aptitudes de chacun, notamment en matière de physique et de défilé, avec des catégories spécifiques comme Top Physique et Top Runway.

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La finale a également marqué la sortie de promotion des jeunes ayant suivi le parcours de formation au sein de l'Embassy of Mode de Fah' Style depuis sa création en 2023 jusqu'en 2026. À travers cette initiative, l'agence entend valoriser les talents formés dans son établissement et leur ouvrir des perspectives professionnelles dans le milieu de la mode.