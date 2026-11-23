Une commerçante a été mortellement atteinte par balle lors d'une attaque à main armée à Ankadifotsy. Les assaillants ont emporté de l'argent et des bijoux en or avant de prendre la fuite.

Une mère de famille a été mortellement atteinte par balle lors d'une attaque à main armée survenue dans la nuit de vendredi dernier, dans une habitation faisant également office de commerce, à Ankadifotsy, à la sortie d'Ambodivona. Les assaillants ont ensuite pris la fuite avec de l'argent et des objets de valeur. Malgré les recherches et les poursuites engagées jusqu'au petit matin, aucun d'eux n'a été appréhendé.

La victime était une jeune mère de famille qui avait encore toute la vie devant elle et devait s'occuper de son foyer. Elle laisse derrière elle deux jeunes enfants devenus orphelins. Sa dépouille a été transportée dans sa région d'origine, à Ambatondrazaka.

La mère de famille était boulangère et possédait une boulangerie avec un point de vente. L'arrivée des malfaiteurs a été soudaine et totalement inattendue. Ils auraient été pris pour de simples clients. Selon les informations recueillies, les assaillants ont frappé à la porte, laissant penser qu'il s'agissait de clients venus acheter du pain, comme à l'accoutumée.

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Rapide

« Plusieurs employés de la boulangerie étaient en train de se reposer lorsqu'ils se sont levés pour ouvrir la porte. Soudain, les bandits, qui avaient fait semblant de frapper, sont entrés de force. L'un est resté à l'extérieur tandis que les trois autres ont pénétré dans la maison où se trouvait la propriétaire. Les assaillants ont semé la terreur et ont emporté une importante somme d'argent ainsi que des bijoux en or », selon les informations complémentaires recueillies.

Les personnes présentes sur les lieux ont été fortement terrorisées, d'autant plus que les bandits étaient armés. Le braquage a été rapide et n'a pas duré longtemps. Mais la violence des assaillants ne s'est pas arrêtée là : ils ont également fait usage de leurs armes à feu. Ils ont tiré sur la mère de famille, propriétaire de la maison et du commerce. Elle a perdu beaucoup de sang et est restée immobile après avoir été touchée. Ce n'est qu'ensuite que les malfaiteurs ont pris la fuite à toute allure à travers les ruelles.

Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête sur cette affaire. Selon une source proche de l'enquête, cette attaque pourrait avoir été préméditée et présenter un caractère de vengeance ou être liée à un motif personnel.