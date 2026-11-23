Enlevée à la fin de la semaine dernière à Antsalova, dans la région du Melaky, une femme de 35 ans a échappé à ses ravisseurs en se cachant dans la forêt malgré ses blessures. Secourue puis transportée à l'hôpital, elle a reçu des soins. Selon les informations recueillies, ses jours ne seraient plus en danger.

Vers 14 heures, deux hommes ont enlevé la victime à Antsalova Afovoany. Dès qu'ils ont été alertés, les policiers du commissariat d'Antsalova se sont lancés à leur recherche. Peu après, la femme a été retrouvée très affaiblie à Amboloandokely, entre Antsalova et Ankilimahasoa. Elle a rapidement été prise en charge.

Mobile inconnue

Selon son récit, ses ravisseurs l'ont blessée, puis abandonnée sur place alors qu'elle avait perdu connaissance. À son réveil, elle s'est cachée dans la forêt. Les malfaiteurs, qui étaient alors plus de cinq, étaient revenus la chercher. En apercevant les policiers et les habitants qui les poursuivaient, ils se sont dispersés et ont pris la fuite. La femme a alors pu sortir de sa cachette.Les auteurs de l'enlèvement sont toujours recherchés. Le mobile du rapt reste inconnu.