Un homme d'environ 25 ans s'est noyé le 20 novembre 2026, à 2 h 46, à Mandikamanana, dans la commune d'Alasora. Selon des témoins, le jeune homme jouait dans l'eau avant de plonger du haut d'un pont. Il n'est pas remonté à la surface.

Alertés par les personnes présentes, les plongeurs de l'unité de secours sont arrivés sur les lieux vingt-cinq minutes après l'appel. Ils ont retrouvé le corps du jeune homme après treize minutes de recherches.

Le même jour, les secouristes sont intervenus à Ankadindratombo pour une seconde noyade. Selon des habitants, un homme a plongé du haut d'un pont vers 6 h 30. Son corps a été repêché aux alentours de 7 heures.

Les autorités poursuivent leur enquête pour établir les circonstances de la noyade à Mandikamanana et déterminer les éventuelles responsabilités. Les dispositions relatives aux obsèques et les suites de l'affaire restent à préciser. Les autorités n'ont communiqué aucune information officielle sur l'identité complète de la victime.