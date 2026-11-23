Le secteur du tourisme tunisien est en deuil. Adel Boussarsar, hôtelier, voyagiste et figure marquante de l'industrie touristique nationale, est décédé samedi 21 novembre 2026.

Personnalité reconnue du secteur, Adel Boussarsar a consacré une grande partie de son parcours professionnel au développement du tourisme en Tunisie. Il a notamment occupé la présidence de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) pendant huit ans, contribuant à la représentation des professionnels du voyage.

Son engagement s'est également étendu au monde économique et institutionnel. Il a ainsi présidé la Chambre tuniso-allemande de commerce et d'industrie, participant au renforcement des relations économiques entre la Tunisie et l'Allemagne.

Parallèlement à ses responsabilités dans le secteur touristique, Adel Boussarsar a exercé des fonctions publiques, notamment en tant que maire de La Soukra et membre de la Chambre des conseillers.

Avec sa disparition, le tourisme tunisien perd l'une de ses figures historiques, dont le parcours a été marqué par un engagement dans les domaines touristique, économique et politique.