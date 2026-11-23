Après le dernier derby perdu à la fin de la saison écoulée, l'heure de la revanche a sonné pour les hommes de Pablo Franco.

Le derby, on le joue avec le coeur, on le vit avec les tripes. C'est le match pour lequel on se fixe un objectif à part, celui de le remporter, peu importe si on affiche ou pas la grande forme.

Pour les «Sang et Or», le derby de cet après-midi est celui de la revanche, après celui perdu à la fin de la saison écoulée, devant leur public, et qui leur a coûté le titre. Un coup dur dont se souviennent encore les fans les plus chauvins qui n'aspirent qu'à une seule chose : rendre l'ascenseur au voisin rival en gagnant devant son public.

Pablo Franco qui a déjà vécu des matchs sur la pelouse de l'Olympique de Radès, découvrira tout à l'heure une autre facette de l'ambiance de ses gradins, celle de supporters qui lui seront hostiles. D'où l'impact du résultat d'aujourd'hui sur toute la semaine qui suivra.

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Bref, un résultat positif s'impose cet après-midi pour Pablo Franco et ses hommes qui n'ont pas droit à l'erreur. A défaut de ne pas gagner, ils ne doivent pas perdre non plus. Cela dit, Youssef Belaïli et ses camarades fouleront tout à l'heure la pelouse de l'Olympique de Radès en conquérants.

Mastouri, le grand absent !

Tout à l'heure, le technicien «sang et or» composera avec une infirmerie qui ne désemplit pas, mais aussi avec le quota limité de joueurs étrangers. En ce sens, Maël Fernandez n'entre pas dans ses calculs et ce, indépendamment de la blessure qu'il a contractée avec la sélection de son pays.

En ce qui concerne Hazem Mastouri, la décision de sa non-convocation a été prise, hier, à l'occasion de la dernière séance d'entraînement. Il sera le grand absent de ce derby. Mastouri n'a pas été convoqué pour le derby sur recommandation du staff médical qui n'a pas voulu prendre de risque. Pour rappel, l'avant-centre «sang et or» a contracté une blessure musculaire lors du dernier match de championnat disputé contre l'USM.

Pour le remplacer, Florian Danho a plus de chances de débuter la rencontre et (ou Achref Jabri si Franco ne veut pas sacrifier Farraj). Danho sera épaulé par Youssef Belaïli qui animera le couloir gauche. Quant à Lucas Ribeiro, il aura le rôle de meneur de jeu. Ce sera donc une place à prendre entre Danho et Farraj, quota d'étrangers oblige.