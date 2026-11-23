Au-delà du simple rapport de force sur le papier, le Club Africain de Maher Kanzari sait pertinemment que la victoire appartient souvent au plus vaillant.

Le rendez-vous est fixé pour aujourd'hui à Radès où le Club Africain va croiser l'Espérance Sportive de Tunis à l'occasion d'un duel qui promet d'être particulièrement intense. Cet après-midi, plus qu'une simple question de suprématie locale, ce duel comporte un enjeu majeur, la course au sommet.

De ce fait, pour un CA qui n'a désormais plus droit à l'erreur après avoir déjà essuyé deux revers, il faudra absolument l'emporter. Ce faisant donc, la problématique porte sur la capacité des hommes de Maher Kanzari de se sublimer pour parvenir à leurs fins.

Le Club Africain a-t-il les capacités de terrasser son grand rival ce dimanche ? Forcément, si un derby échappe à toute logique, le sang-froid pèse souvent plus lourd dans la balance que le seul talent de l'effectif. Aujourd'hui donc, pas question de parler de dynamique psychologique ou de syndrome de la bête noire même.

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Historiquement, le derby CA-EST échappe souvent à toute logique, mais le CA aborde toutefois ce grand format avec des repères intéressants, même si, quitte à nous répéter, vaincre l'Espérance passe avant tout par un dépassement de soi mental. Se surpasser donc, contenir la pression adverse et faire preuve d'autant de témérité que de circonspection, la juste mesure dans l'effort sera sans aucun doute le baromètre de la solidité clubiste tout au long de la rencontre.

Faire preuve d'un réalisme chirurgical

Cet après-midi aussi, les coéquipiers de Ghaith Zaâlouni devront puiser dans l'énergie des tribunes pour se dépasser. Autrement dit, l'impact du public clubiste doit pousser les joueurs du CA à élever leur curseur d'intensité, mais en canalisant cette énergie positive pour dicter leur rythme, faire bloc derrière, étouffer la relance adverse, remporter la bataille de l'entrejeu et faire preuve d'un réalisme chirurgical devant.

Face à une formation « sang et or » dotée d'un effectif pléthorique, le CA ne pourra pas se permettre d'approximations tactiques et devra s'engager sans la moindre réserve. Quels leviers le technicien actionnera-t-il afin de prendre le dessus sur son rival et le renverser à terme? D'emblée, Maher Kanzari s'appuiera sur une ossature solide pour tenter de faire plier son adversaire.

Ainsi, devant le portier Mouhib Chamekh, l'on retrouvera Yassine Bouabid et Simpara dans l'axe alors que Ghatih Zaâlouni et Houssem Ben Ali occuperont respectivement les flancs droit et gauche. Plus haut, au coeur du dispositif, le technicien clubiste misera sur un trident composé d'Oussema Shrimi, Saidou Khan et Moataz Zaddem.

Enfin, sur le front, le trio offensif sera formé par Philippe Kinzumbi sur l'aile droite, Sadok Kadida en pointe et Hamza Khadhraoui sur le couloir gauche. Se montrer intraitable sur le plan défensif, surtout face aux transitions rapides et au jeu de fixation adverse.

Fermer l'axe au repli et projeter le jeu vers l'avant avec précision. Et enfin, afficher une efficacité clinique sur phase arrêtée ou en contre afin de débloquer la rencontre. C'est en respectant ces principes que le Club Africain décrochera la victoire.