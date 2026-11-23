Transparence, bonne gouvernance et préservation des ressources halieutiques ont été au coeur de la célébration de la Journée mondiale de la pêche, organisée samedi 21 novembre 2026 à Kaolack. Les professionnels du secteur ont profité de cette tribune pour exposer leurs préoccupations et réclamer une meilleure prise en compte de leurs intérêts dans les politiques publiques.

La capitale du Saloum a accueilli les acteurs de la pêche à l'occasion d'une journée de mobilisation et de plaidoyer, organisée par la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED). La rencontre a réuni les autorités administratives, les organisations professionnelles, les pêcheurs, les mareyeurs, les femmes transformatrices et la société civile.

Placée sous le thème « Transparence et bonne gouvernance des pêches : quel rôle pour le Parlement et la société civile face aux enjeux de redevabilité et de durabilité de la pêche au Sénégal ? », cette édition a permis de mettre en lumière les difficultés du secteur. Outre la raréfaction des ressources halieutiques et la pêche illicite, les participants ont insisté sur la nécessité d'une gestion plus transparente, notamment dans la délivrance des licences et l'implication des professionnels dans les instances de décision.

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Les femmes transformatrices ont, pour leur part, plaidé pour une meilleure représentativité dans les commissions et les organes de décision. Les mareyeurs ont, eux, déploré le déficit d'infrastructures de conservation, réclamant des chambres froides, des espaces de stockage et des marchés au poisson dans chaque région, afin de limiter les pertes post-capture.

Prenant la parole, la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, a appelé au dialogue et à la concertation. « La pêche a besoin de dialogue plutôt que de confrontation, de solidarité plutôt que de division et de concertation plutôt que de dispersion », a-t-elle souligné.

Rappelant le rôle stratégique du secteur dans l'économie et la sécurité alimentaire, elle a invité les professionnels à faire des ressources halieutiques « un levier de souveraineté alimentaire, d'industrialisation, de création d'emplois et de développement territorial ». Elle a également insisté sur la modernisation de la pêche artisanale, le développement de l'aquaculture et l'accompagnement des femmes et des jeunes.