Au Forum mondial des relations publiques, tenu du 15 au 22 novembre à Abuja, au Nigeria, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a souligné la nécessité de promouvoir la coopération médiatique entre les pays du continent dans le lutte contre la désinformation.

Le Forum mondial des relations publiques auquel le Congo a été représenté par le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, a porté sur la lutte contre la désinformation, la restauration de la confiance numérique, la promotion de l'éthique et des usages responsables des outils de la communication.

Selon le ministre congolais, pour parvenir à une véritable souveraineté informationnelle africaine, il est impérieux d'investir dans le renforcement de compétences des professionnels des médias, et de promouvoir la coopération médiatique entre les pays du continent.

« La République du Congo réaffirme sa disponibilité à contribuer à cette dynamique et à travailler avec l'ensemble des États africains et des partenaires internationaux pour faire de la communication un véritable levier de paix, de confiance et de développement », a assuré le porte-parole du gouvernement.

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Ce forum, soulignons-le, a rassemblé les professionnels des relations publiques, les décideurs politiques, les experts et représentants d'organisations internationales autour des grands enjeux d'une communication contemporaine responsable.

Visite à l'ambassade l'ambassade du Congo

En marge des travaux du forum, le ministre Thierry Lézin Moungalla a effectué une visite à l'ambassade du Congo à Abuja qui lui a permis de s'informer du fonctionnement de cette représentation diplomatique.

Avec l'ambassadeur Dieudonné Moyongo et d'autres diplomates en poste au Nigeria, les échanges ont porté, entre autres, sur les enjeux de la coopération entre Brazzaville et Abuja dans les domaines de la communication, de l'information et des relations publiques. Cette visite a été la dernière étape de la mission du ministre de la la Communication et des Médias, porte-arole du gouvernement, en terre nigériane.