Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu un hommage déférent, le 21 novembre à Brazzaville, à Adolphe Ntari, membre du Comité central et président de la Commission locale de contrôle et d'évaluation du conseil du comité PCT dans le deuxième arrondissement, Bacongo.

Décédé dans la nuit du 3 au 4 novembre au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, Adolphe Ntari a laissé un parcours exemplaire au service de la République et de son parti. Né le 1er janvier 1945 à Mayama, dans le département du Pool, il a fait ses études primaires à Brazzaville avant de poursuivre sa formation au petit séminaire de Mbamou, puis au collège Chaminade.

Il obtient son baccalauréat au lycée Savorgnan-de-Brazza en juin 1968, puis entame un parcours académique au Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, sanctionné par un DUL.

Bénéficiaire d'une bourse d'études, il se rend en France où il décroche une licence d'histoire et de géographie en 1971, une maîtrise de géographie en 1972, et un diplôme universitaire de spécialité en urbanisme et aménagement en 1973.

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Géographe aménageur de formation, il a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration publique, notamment secrétaire général au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat de 1977 à 1979; secrétaire général au ministère de l'Equipement et de l'Environnement de 1986 à 1991; directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, de l'Artisanat, du Commerce, des Petites et moyennes entreprises en 1992; et inspecteur d'État la même année. Il a également occupé le poste de président du comité de direction du Fonds routier de 2002 à 2009.

Depuis 2017, il est conseiller spécial chargé des questions politiques et économiques auprès du président de l'Assemblée nationale. « Son expertise dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement du territoire a contribué de manière significative à l'élaboration et à la mise en oeuvre de nombreuses politiques destinées à accompagner la modernisation du pays », a souligné la militante du PCT Gilda Moutsara, dans l'oraison funèbre.

Le député de Bacongo, Vadim Mvouba, a pour sa part souligné la dimension multidimensionnelle du disparu, qualifié de patriote, de grand administrateur et de grand commis de l'État, profondément attaché aux valeurs de solidarité active. « Le PCT vient de perdre un cadre à la dimension multidimensionnelle », a-t-il affirmé, avant de rappeler que la fidélité était une valeur qu'Adolphe Ntari affectionnait particulièrement et qu'il démontrait chaque jour.

L'illustre disparu a reçu plusieurs distinctions honorifiques telles chevalier dans l'Ordre du dévouement, chevalier dans l'Ordre, et officier de l'Ordre du Mérite congolais.