Repas sautés, loyers difficiles à payer, petits boulots épuisants, accès limité aux aides : la précarité étudiante gagne du terrain en France. Pour de nombreux jeunes Africains, la difficulté est encore plus lourde : financer leurs études, subvenir à leurs besoins et préserver leur titre de séjour. Le rêve universitaire se transforme parfois en parcours d'obstacles.

Venir étudier en France devait ouvrir des perspectives. Pour beaucoup de jeunes Africains, l'expérience prend pourtant les allures d'une épreuve quotidienne. Entre le coût du logement, les dépenses alimentaires, les transports et les frais universitaires, le budget ne suit plus. Et lorsque les ressources familiales, les bourses ou les aides font défaut, il faut trouver un emploi, parfois au détriment des études.

Les chiffres de l'enquête menée par Linkee avec Ipsos BVA auprès de 25 000 étudiants donnent la mesure de cette fragilité : 69 % des étudiants précaires disposent de 100 euros ou moins par mois après paiement de leurs charges.

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Plus inquiétant, 65 % sautent au moins un repas par semaine faute de moyens. Près de la moitié renonce à des soins médicaux pour des raisons financières. La précarité ne menace donc pas seulement le confort de vie : elle atteint la santé, la concentration et les chances de réussite. Les étudiants africains sont particulièrement exposés à cette équation.

Beaucoup arrivent sans réseau familial sur place, sans revenus réguliers et avec des possibilités limitées d'accès aux dispositifs d'aide. Les conditions d'attribution des bourses et des logements universitaires peuvent constituer un obstacle supplémentaire pour les étudiants internationaux. Certains doivent alors se tourner vers le parc locatif privé, souvent plus coûteux et exigeant des garanties financières difficiles à réunir.

Le témoignage de Peniel D., étudiant togolais en master d'économie de l'environnement à Dunkerque, illustre cette réalité. Sans bourse ni garant, il a dû louer dans le privé et travailler du vendredi soir au dimanche, après une semaine de cours.

À la pression financière s'ajoute celle du parcours administratif : réussir ses examens devient aussi une condition importante pour justifier le sérieux de ses études lors du renouvellement de son titre de séjour.

Sa moyenne est passée de 15 au Togo à 12 en France. Derrière cette baisse, il décrit surtout l'épuisement d'un étudiant qui doit partager son temps entre amphithéâtres, révisions et travail rémunéré.

Cette situation n'est pas isolée. Selon les données rapportées par l'association COP1, 66 % des étudiants rencontrés lors de ses distributions alimentaires sont de nationalité étrangère. Ce chiffre ne concerne pas exclusivement les Africains, mais il met en évidence la place importante des étudiants internationaux parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire.

Pour certains, les distributions associatives et les repas à un euro du Crous deviennent des ressources indispensables pour tenir jusqu'à la fin du mois. À la difficulté matérielle s'ajoute une souffrance moins visible : l'isolement.

La honte de demander de l'aide, la peur du regard des autres et le sentiment de ne pas être à sa place conduisent certains étudiants à dissimuler leurs difficultés. D'autres renoncent aux soins psychologiques ou médicaux, faute de moyens. Le logement indigne, les chambres exiguës, les problèmes de chauffage et les conditions sanitaires dégradées aggravent encore cette vulnérabilité.

Le paradoxe est saisissant : la France attire des étudiants africains au nom de son excellence universitaire, mais une partie d'entre eux peine à réunir les conditions élémentaires pour réussir. Leur présence participe pourtant au rayonnement de ses établissements, à la diversité de ses campus et, demain, aux relations économiques, scientifiques et culturelles entre la France et l'Afrique. L'indexation annoncée des bourses à partir de septembre 2027 constitue une mesure, mais elle ne répond pas à toutes les difficultés.

L'accès aux aides, le logement, la santé, l'alimentation et les conditions de travail des étudiants internationaux appellent une réponse plus globale. Les universités, les pouvoirs publics et les associations doivent également mieux prendre en compte les réalités des étudiants étrangers, notamment africains. Car un étudiant qui travaille pour payer son loyer n'est pas nécessairement celui qui acquiert une expérience professionnelle.

Lorsqu'il travaille pour manger, au risque de compromettre ses examens et son séjour, le travail cesse d'être un choix : il devient une contrainte. La question est désormais posée : la France veut-elle seulement accueillir les étudiants africains ou leur donner réellement les moyens de réussir ?