La problématique de l'accès des artisans aux marchés régionaux à l'orée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) a été au coeur du panel ministériel animé par les ministres Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, et Jacqueline Lydia Mikolo, du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, à l'occasion de la troisième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac) qui prendra fin le 28 novembre.

Devant un parterre d'artisans, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa et Jacqueline Lydia Mikolo ont éclairé la lanterne de ces derniers sur les opportunités que présente le marché continental africain par rapport aux produits locaux. La ministre des PME et de l'Artisanat a mis en relief le potentiel et le savoir-faire de l'artisanat congolais appelé à conquérir de nouveaux marchés.

« Nos produits ne seront vendus que s'ils sont normés et de qualité. Pour cela, après la Fiac, nous devons continuer à former, à renforcer les capacités de nos artisans afin qu'ils soient compétitifs sur le marché », a indiqué la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

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L'entrée en vigueur progressive de la Zlécaf est telle que les frontières commerciales s'ouvrent davantage. Ainsi, la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, a invité les artisans congolais à élargir leur vision, à ne plus se considérer uniquement comme des artisans nationaux mais comme des acteurs économiques capables de conquérir les marchés internationaux.

« Vous avez le marché national. Vous produisez pour les Congolais. Ensuite vous avez le marché sous-régional, celui de de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale car, nous avons une union douanière. Mais demain, vous allez produire pour toute l'Afrique avec la Zlécaf », a-t-elle souligné, précisant que la Zlécaf est une grande opportunité à saisir.

Il convient de rappeler qu'avec pour pays invité d'honneur le Maroc, la troisième édition de la Fiac a été ouverte par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le 17 novembre à Brazzaville. Elle se tient sur le thème « Faire du label "Made in Congo" une référence de l'excellence africaine ». Panel, exposition-vente, rencontre B to B, formation, l'ensemble des activités prévues se poursuit.