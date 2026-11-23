La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama Dian Barry, a fait le point au président du Sénat, Pierre Ngolo, le 19 novembre à Brazzaville, des activités menées par son institution pendant ces six dernières années dans le pays, avant d'envisager les perspectives.

La représentation nationale du Pnud a entrepris depuis quelques semaines une série de rencontres avec les institutions partenaires ainsi que certains acteurs qu'elle accompagne dans la mise en oeuvre de la politique nationale de développement. Selon Adama Dian Barry, la période de la fin d'année est un moment de redevabilité pour cette agence onusienne. « C'est une période à laquelle nous rencontrons les acteurs, les institutions pour leur rendre compte de ce que nous avons pu apporter au compte du développement de la République.

2026 pour nous est particulière, parce que c'est également l'année de clôture de notre cycle de coopération 2020-2026. Donc aujourd'hui, il s'agissait pour moi de restituer les grands résultats transformationnels qui ont été apportés par le Pnud sur les six dernières années en République du Congo », a-t-elle expliqué à la presse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Faisant le point des investissements, elle a annoncé que le Pnud a consenti à plus de 110 millions de dollars, soit environ 65,7 milliards FCFA, touchant plus d'un million de personnes et en créant plus de 5000 petites et moyennes entreprises.

Il a également travaillé sur des programmes structurants avec une vingtaine d'acteurs institutionnels, notamment de l'exécutif. « Je suis venue avec mon équipe présenter au président du Sénat l'ensemble de ces résultats, et également lui introduire la perspective du prochain plan de coopération entre le Pnud et la République du Congo pour la période 2027-2031.

Un plan qui est aligné avec les cadres nationaux de développement en cours d'élaboration, ainsi que le programme de société de son excellence, monsieur le président de la République », a poursuivi Adama Dian Barry.

En effet, la représentante résidente du Pnud a saisi cette occasion pour présenter à Pierre Ngolo les programmes phares portés par le nouveau cadre de coopération dans les domaines tels que l'urbanisation accélérée, l'électrification rurale et l'accès à l'eau dans la ville de Brazzaville. Elle a aussi évoqué des programmes d'économie verte, de création d'entreprises et d'emplois en grand nombre, ainsi que la santé qui est également un secteur couvert par le Pnud.

Revenant sur le plan de coopération finissant, Adama Dian Barry a précisé que les deux parties ont travaillé sur la planification locale du développement avec les élus, précisément en mettant un accent sur l'urbanisation à travers le programme accéléré de développement communautaire. Un programme conçu de manière inclusive et participative, en consultant l'ensemble des élus dans les quatre-vingt-dix districts du pays.

Au cours des échanges, il a été également question de renforcer le partenariat et le soutien du Pnud au Sénat dans les cinq prochaines années. « Nous avons trois priorités stratégiques qui sont suivies. La première, c'est la consolidation de la gouvernance à travers le renforcement de la décentralisation, la redevabilité, le contrôle de l'action publique, la qualité de l'action publique.

Qui dit contrôle de l'action publique, qualité de l'action publique, parle également du Parlement, de l'Assemblée et du Sénat. La deuxième priorité portera sur la transformation économique durable des ressources naturelles du Congo à travers un soutien à l'entrepreneuriat durable, un soutien direct à des programmes nationaux, notamment le programme multisectoriel intégré, le soutien à l'entrepreneuriat », a-t-elle détaillé.

La dernière priorité est liée, quant à elle, au renforcement du capital humain à travers les services de santé, dans le cadre du partenariat avec le Fonds mondial et les institutions nationales en charge, ainsi que les questions de l'employabilité des jeunes. D'après elle, le Pnud a beaucoup travaillé ces trois dernières années avec les entités compétentes pour la création d'opportunités à travers le Projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national. « Nous avons reçu ces orientations pour une exécution qui tient compte d'une proximité renforcée avec le Sénat.

Le Pnud est une institution qui travaille au service des acteurs. Nous sommes là pour les peuples et les nations. Nous travaillons aujourd'hui avec la société civile, les individualités qui sont porteuses d'inspiration et le secteur privé. Nous travaillons avec des start up, des jeunes innovateurs, mais également avec les institutions qui ont le rôle est de créer le cadre. Nous sommes là en appui à leur politique, à leur vision pour faire en sorte qu'il y ait cet environnement harmonieux pour une prospérité partagée », a conclu la représentante résidente du Pnud au Congo.