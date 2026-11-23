En séjour de travail en République du Congo, le directeur régional du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Gilles Fagninou, a réaffirmé, le 19 novembre au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, le soutien des Nations unies à cette chambre parlementaire dans son rôle de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale.

La rencontre s'est inscrite dans le cadre des consultations en rapport avec le nouveau programme de coopération des Nations unies avec la République du Congo pour la période 2027-2031. Accompagné du coordonnateur résident des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, et de la représentante de l'Unicef, Mariavittoria Ballotta, Gilles Fagninou a échangé avec Isidore Mvouba sur le soutien à apporter au gouvernement, dans le cadre des priorités nationales sur la période 2027-2031.

Ainsi, les échanges ont porté, entre autres, sur la promotion des droits de l'enfant, notamment l'éducation, la santé, la vaccination et la nutrition, ainsi que sur le renforcement de la collaboration entre le Parlement des enfants et l'Assemblée nationale « Nous avons échangé sur la situation de l'enfant et sur le travail qui est fait déjà entre le Parlement de l'enfant et l'Assemblée nationale. Nous avons également parlé de la manière dont les Nations unies vont soutenir l'Assemblée nationale dans son rôle de vote des lois, mais également de contrôle de l'action gouvernementale, pendant les cinq prochaines années », a expliqué le directeur régional de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.

Gilles Fagninou a séjourné en République du Congo au moment où les deux chambres du Parlement sont en session pour examiner le projet de loi de finances, exercice 2027. D'où l'intérêt accordé aux lignes budgétaires en rapport avec le secteur social. « Nous avons également discuté des questions de cantine scolaire qui permettent aux enfants de rester à l'école, d'avoir droit à un repas chaud. On a vu un président de l'Assemblée nationale sensible à toutes ces questions », a-t-il assuré.

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Selon lui, le cadre de coopération des Nations unies au Congo est très ambitieux, car chaque agence apporte son soutien au gouvernement. Gilles Fagninou a annoncé que les programmes qui sont en cours de finalisation vont commencer en janvier 2027. Le directeur régional de l'Unicef a annoncé, enfin, la tenue sous peu d'une séance d'information afin de présenter le nouveau programme et de recueillir les priorités de l'Assemblée nationale.

« Donc, il a été proposé qu'il y ait une séance d'information qui permettra au président de l'Assemblée nationale, mais également à son équipe, de prendre connaissance, d'une manière détaillée, de nos programmes, de donner également ses orientations et les besoins dans les cinq ans à venir ainsi que les axes sur lesquels la chambre basse du Parlement aura besoin », a-t-il conclu, précisant que le soutien de l'Unicef portera sur l'enfance.