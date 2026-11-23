À l'occasion de la campagne « Novembre bleu », consacrée à la sensibilisation sur les maladies masculines et particulièrement le cancer de la prostate, le docteur Augustin Mpunga, médecin chirurgien urologue et responsable de la Clinique des Lilas à Kinshasa, a encouragé, ce lundi 23 novembre, les hommes à recourir au dépistage précoce. À travers une campagne de consultations gratuites, ce spécialiste entend contribuer à une meilleure prévention de cette maladie qui figure parmi les cancers les plus fréquents chez l'homme.

Dans une interview sur Radio Okapi, le docteur Augustin Mpunga affirme que le cancer de la prostate demeure un problème de santé publique majeur en raison de son évolution souvent silencieuse durant les premières années. Le spécialiste rappelle que le dépistage permet de détecter la maladie avant l'apparition de complications et d'améliorer considérablement les chances de prise en charge. Il invite particulièrement les hommes à partir d'un certain âge, ainsi que ceux présentant des facteurs de risque, à consulter régulièrement un médecin.

Pour les praticiens, un diagnostic précoce demeure l'un des moyens les plus efficaces pour réduire la mortalité liée à cette pathologie.

Lever les tabous autour de la santé masculine

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À travers la campagne novembre bleu, les professionnels de santé cherchent également à combattre les préjugés qui empêchent encore de nombreux hommes de consulter. Selon le docteur Augustin Mpunga, la santé masculine doit faire l'objet d'une attention particulière et d'un suivi médical régulier au même titre que les autres domaines de la santé. Les spécialistes estiment qu'une meilleure information du public contribuerait à accroître le recours au dépistage et à réduire les diagnostics tardifs.

Des consultations gratuites à Kinshasa

Dans le cadre de cette initiative, la Clinique des Lilas accueille, depuis début novembre, des hommes souhaitant bénéficier d'un dépistage ou d'une consultation spécialisée sur les maladies de la prostate. La campagne menée par la Clinique des Lilas s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation visant à rapprocher les services de santé des populations. Elle offre aux hommes l'occasion de s'informer sur les facteurs de risque, les signes d'alerte et les moyens de prévention du cancer de la prostate.

Invité de Radio Okapi, le docteur Augustin Mpunga résume les enjeux du dépistage, la prise en charge du cancer de la prostate et l'importance d'adopter des comportements favorables à la préservation de la santé masculine.