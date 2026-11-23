Les activités économiques sont restées paralysées lundi 23 novembre dans les centres commerciaux d'Iga-Barrière, Lopa et Lindji, situés à plus de 25 kilomètres de Bunia, dans le territoire de Djugu (Ituri). Cette situation fait suite à une détérioration de la situation sécuritaire marquée par des attaques attribuées aux miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP), qui ont coûté la vie à deux militaires des FARDC et à un conducteur de moto dimanche soir.

Selon des sources sécuritaires et locales, les mouvements des éléments de la CRP sont signalés depuis plusieurs jours dans différentes localités situées le long de la Route nationale numéro 27 (RN27), notamment à Iga-Barrière, Lindji et Lopa. D'après les mêmes sources, deux militaires circulant à moto ont été pris dans une embuscade dimanche aux environs de Lopa. Les deux soldats ainsi que leur conducteur, un civil, ont été tués au cours de l'attaque. Les assaillants se sont également emparés de leurs armes.

Dans un autre incident, des combattants de la CRP ont attaqué une position des FARDC à Tsotso. Plusieurs militaires ont été blessés lors des affrontements et évacués vers Bunia pour des soins médicaux, rapportent des sources sécuritaires. La position militaire ciblée a également été incendiée.

Activités économiques et trafic fortement perturbés

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Depuis ces incidents rapportés, les activités économiques sont suspendues dans plusieurs centres commerciaux de la zone. À Iga-Barrière, Lopa et Lindji, de nombreux commerces sont restés fermés ce lundi par crainte de nouvelles attaques. Le trafic routier sur la RN27 est également fortement perturbé. Plusieurs véhicules sont immobilisés à Pimbo et à l'entrée de Bunia, leurs conducteurs redoutant de tomber dans des embuscades. Face à cette montée de l'insécurité, plusieurs habitants quittent leurs localités pour chercher refuge à Bunia. Des mouvements de population ont notamment été observés en provenance d'Iga-Barrière, de Lopa et de Lindji.

Par ailleurs, des détonations d'armes ont continué d'être entendues dans certains secteurs depuis dimanche soir, selon des témoins locaux.

L'armée et la MONUSCO renforcent leur présence

Des sources sécuritaires indiquent que les FARDC ont réussi à repousser les assaillants vers les périphéries des localités touchées. De leur côté, les Casques bleus de la MONUSCO ont intensifié leurs patrouilles dans la zone afin de renforcer la protection des populations civiles et de prévenir de nouvelles attaques. La situation demeure toutefois tendue dans cette partie du territoire de Djugu, où les habitants continuent d'exprimer leur inquiétude face à la persistance de l'insécurité.