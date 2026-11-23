Une pluie diluvienne accompagnée de vents violents a causé d'importants dégâts matériels samedi 21 novembre dans le territoire de Tshofa, province de Lomami. Des centaines de maisons ont perdu leurs toitures, tandis que plusieurs infrastructures communautaires, notamment des églises, des écoles et des boutiques, ont également été endommagées. Une dizaine de personnes blessées ont été prises en charge dans des structures sanitaires locales.

Selon les informations recueillies sur place, les fortes intempéries ont affecté plusieurs localités du territoire, laissant de nombreuses familles sans abri et exposées aux intempéries. Les dégâts concernent principalement les habitations dont les toitures ont été emportées par la violence des vents. Outre les habitations, plusieurs bâtiments d'intérêt public ont subi des dommages. Des églises, des établissements scolaires ainsi que des commerces figurent parmi les infrastructures affectées par cette catastrophe naturelle.

Ces destructions perturbent non seulement les conditions de vie des habitants, mais également certaines activités économiques, éducatives et religieuses de la communauté. Le bilan provisoire fait également état d'une dizaine de personnes blessées. Selon des sources locales, les victimes ont été évacuées vers des structures sanitaires où elles reçoivent les soins nécessaires. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée jusqu'à présent.

Appel à l'assistance

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Face à l'ampleur des dégâts, les familles sinistrées lancent un appel aux autorités provinciales, aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté. Elles sollicitent une assistance d'urgence, notamment en abris, vivres, couvertures et matériaux de construction pour faire face aux conséquences de cette catastrophe. Les habitants espèrent également une évaluation rapide des dégâts afin de permettre une intervention en faveur des ménages les plus affectés par les intempéries.