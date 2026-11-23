La marche prévue ce lundi 23 novembre à Lubumbashi par l'Église catholique n'a pas eu lieu, la police ayant déployé un important dispositif de sécurité pour empêcher son déroulement. Initiée par l'archidiocèse de Lubumbashi, cette manifestation visait à réclamer l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant la démolition des constructions érigées sur la concession du Grand Séminaire interdiocésain de Tshamalale, dans la commune Annexe.

Dès les premières heures de la journée, plusieurs axes menant à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul ont été bouclés par les forces de l'ordre. Des barrières ont été installées sur les avenues Kasa-vubu, Kapenda et Tabora, rendant impossible tout rassemblement des fidèles et manifestants aux abords de l'édifice religieux. Selon des témoignages recueillis sur place, l'archevêché de Lubumbashi a également été encerclé par des agents de la Police nationale congolaise.

Des véhicules de la police ont été signalés dans plusieurs paroisses et chapelles de l'archidiocèse afin de prévenir tout regroupement susceptible de se transformer en marche. Cette présence policière a fortement perturbé la circulation dans le centre-ville de Lubumbashi, où d'importants embouteillages ont été observés.

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L'Église maintient ses revendications

Réagissant à la situation, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba, a dénoncé l'interpellation de certains manifestants tout en réaffirmant la détermination de l'Église catholique à poursuivre son plaidoyer. L'Église exige l'exécution d'une décision judiciaire relative à la démolition des constructions considérées comme anarchiques sur le site de Tshamalale. Selon les responsables ecclésiastiques, cette concession appartient au Grand Séminaire interdiocésain et doit être protégée contre toute occupation irrégulière.

La mairie invoque l'interdiction des marches publiques

Dans une correspondance adressée le 20 novembre à l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, la maire Joyce Tunda, avait interdit la tenue de cette marche. L'autorité urbaine s'est appuyée sur une mesure antérieure interdisant les manifestations publiques et les attroupements dans la ville de Lubumbashi. Cette décision est à l'origine du bras de fer observé entre les autorités urbaines et l'Église catholique autour de ce dossier foncier qui continue de susciter des tensions dans la capitale du Haut-Katanga.