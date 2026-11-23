Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a appelé les pays africains à accorder à la santé le même rang de priorité nationale qu'à l'éducation, à la sécurité et à la justice, soulignant la nécessité de garantir l'accès universel à des services de santé de qualité sur l'ensemble du continent.

Ces déclarations interviennent alors que s'ouvre à Addis-Abeba la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), au cours de laquelle les pays africains cherchent à transformer leurs secteurs de la santé en s'éloignant de la dépendance et de la vulnérabilité pour s'orienter vers une plus grande appropriation, une plus grande autonomie et une plus grande résilience.

Organisée sous le thème « Sécurité sanitaire et souveraineté de l'Afrique : passer de la dépendance et de la vulnérabilité en matière de santé à l'appropriation et à la résilience », cette conférence continentale a réuni des chefs d'État et de gouvernement, des hauts responsables, des experts en santé publique et d'autres participants éminents afin de promouvoir une vision commune de l'avenir sanitaire de l'Afrique.

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S'adressant à la conférence, Youssouf a souligné que la mise en place d'une couverture sanitaire universelle exigeait un engagement politique soutenu de la part des gouvernements africains afin de garantir que chaque enfant reçoive les vaccins essentiels, que chaque femme enceinte ait accès à des soins médicaux et que chaque personne bénéficie d'un traitement de qualité en cas de maladie.

Il a insisté sur le fait que les soins de santé allaient bien au-delà des services hospitaliers. Le président a désigné l'eau potable, l'assainissement, un environnement sain, la sécurité alimentaire et l'éducation comme des déterminants fondamentaux de la santé publique et du bien-être des communautés.

À cet égard, il a mis en avant le thème de l'Union africaine pour 2026, axé sur l'eau et l'assainissement, soulignant sa pertinence au regard des conditions plus larges nécessaires à la construction de communautés africaines en meilleure santé.

Le président de la Commission de l'Union africaine a en outre souligné que la transformation du secteur de la santé en Afrique nécessite des efforts collectifs pour renforcer la recherche nationale, les capacités scientifiques et les capacités institutionnelles.

Il a appelé à un financement accru et à un engagement durable pour renforcer les capacités des universités, des centres de recherche et des laboratoires africains.

Le président a également souligné les rôles complémentaires des gouvernements, du secteur privé et des partenaires internationaux dans le renforcement des capacités sanitaires du continent.

Youssouf a également exhorté les partenaires mondiaux du développement à aligner leurs programmes, leurs stratégies et leur soutien sur les priorités de l'Afrique, tout en saluant leurs contributions continues au secteur de la santé du continent.

Il a réaffirmé que le renforcement de la sécurité sanitaire et de la souveraineté sanitaire de l'Afrique exigeait une ambition collective, un accroissement des investissements nationaux et une action coordonnée pour mettre en place des systèmes de santé durables et résilients.