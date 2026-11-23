La situation hydrique à Maurice continue de susciter des inquiétudes. À Grande-Rivière-Nord-Ouest, l'une des sources importantes d'approvisionnement en eau potable du pays, la production connaît une baisse préoccupante, accentuant les craintes autour de la disponibilité de cette ressource essentielle dans les semaines à venir.

Selon les informations communiquées par la Central Water Authority, la production d'eau potable est passée de 84 000 mètres cubes d'eau à 72 000 mètres cubes par jour en l'espace de trois semaines. Cela représente une diminution de 12 000 mètres cubes d'eau quotidiennement.

Cette situation est particulièrement préoccupante pour les régions qui dépendent de cette source d'approvisionnement. Parmi elles figurent le centre de Port-Louis, Plaine-Verte, Cassis, Vallée-Pitot, Pointe-aux-Sables, ainsi que certaines parties de Roche-Bois et de Sainte-Croix. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont concernées par cette situation et dépendent de ces installations pour leurs besoins quotidiens.

Les réservoirs continuent de perdre de leur niveau tandis que la rivière elle-même commence progressivement à s'assécher. Une évolution qui rappelle que la crise de l'eau ne concerne pas uniquement les infrastructures de distribution, mais également les ressources naturelles qui alimentent le réseau.

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Face à cette réalité, la nécessité de renforcer les mesures de gestion de l'eau devient de plus en plus pressante. Des restrictions pourraient s'avérer indispensables afin de maintenir un approvisionnement adapté aux capacités de production disponibles. Mais la réponse ne peut reposer uniquement sur les mesures institutionnelles.

Chaque foyer a également un rôle à jouer. Réduire le gaspillage, éviter les utilisations non essentielles et adopter des gestes responsables sont autant de réflexes qui peuvent contribuer à préserver les réserves. Car lorsque les rivières commencent à s'assécher et que la production diminue, les conséquences dépassent largement les chiffres annoncés. C'est le quotidien de milliers de familles qui risque d'être affecté. Chaque goutte compte désormais.