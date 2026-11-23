La bataille judiciaire engagée par Navin Ramgoolam à la suite des perquisitions effectuées à ses résidences en février 2015 se poursuit. L'affaire a été appelée ce lundi 23 novembre devant le Chief Justice. Un représentant du cabinet de Me Robin Ramburn, Senior Counsel, a indiqué que la procédure vise à contester la constitutionnalité des mandats de perquisition ayant permis aux enquêteurs de procéder aux fouilles, notamment dans le cadre de l'affaire des coffres-forts. L'affaire sera entendue sur le fond les 12 et 13 juillet 2027.

Cette plainte constitutionnelle remonte à 2015, dans le sillage des opérations policières menées aux domiciles de Navin Ramgoolam, notamment à Riverwalk, à Vacoas, ainsi qu'à Port-Louis. Lors de ces perquisitions, les enquêteurs avaient découvert environ Rs 220 millions en roupies mauriciennes et en devises étrangères, conservées dans des coffres-forts et des valises. Des documents personnels avaient également été saisis.

Estimant que ces opérations avaient porté atteinte à ses droits constitutionnels, Navin Ramgoolam avait engagé une action devant la Cour suprême contre l'État, le Commissioner of Police, plusieurs officiers du Central Criminal Investigation Department (CCID) ainsi que trois magistrates ayant délivré les mandats de perquisition.

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Au coeur de sa contestation figure notamment la légalité des mandats délivrés et leur portée. L'actuel Premier ministre soutient que les magistrates auraient dû limiter les autorisations de perquisition à la recherche et à la saisie des éléments directement liés aux infractions faisant l'objet de l'enquête. Il considère également que les fouilles effectuées à ses résidences ont constitué une atteinte à ses droits constitutionnels.

La procédure avait déjà connu plusieurs développements devant la Cour suprême. En mars 2024, l'affaire avait notamment été appelée devant les juges Hamuth-Laulloo et Gunesh-Balaghee. Les défendeurs souhaitaient alors soulever de nouveaux points de droit afin de réclamer l'arrêt de la procédure. Une démarche contestée par les hommes de loi de Navin Ramgoolam, qui estimaient que ces objections intervenaient près de dix ans après le lancement de l'affaire.

À l'époque, la Cour suprême devait examiner les objections soulevées par la défense avant de se prononcer sur les points de droit en question.

L'audience de ce lundi marque ainsi une nouvelle étape dans cette bataille judiciaire, qui trouve son origine dans les perquisitions de février 2015 et la saisie des sommes retrouvées dans les coffres-forts du chef du gouvernement.