Toutes les études confirment, aujourd'hui, que l'activité parallèle coûte très cher au budget de l'Etat et renforce, de plus en plus, le déséquilibre socioéconomique. Et c'est cette gravité qui explique les appels réitérés du Président de la République pour un rééquilibrage rapide de cette situation, à travers l'engagement d'une transition progressive et intelligente vers le circuit formel.

Le passage, même progressif, vers la formalisation du secteur parallèle se confirme, d'une année à l'autre, comme une priorité nationale stratégique. D'ailleurs, les dernières études du Programme des Nations unies pour le développement, Pnud, ou encore de l'Institut arabe des chefs d'entreprises, Iace, retiennent, en effet, que ce secteur, malgré son utilité, coûte très cher à l'Etat. On parle, en effet, de 60 à 70 milliards de dinars qui circulent, annuellement, hors les circuits officiels, ce qui représente plus de 35% du PIB. Et cette moyenne serait beaucoup plus importante en incluant les produits agricoles.

Les mêmes études rappellent, également, que ce secteur prive, chaque année, l'Etat, de recettes fiscales très importantes. En effet, les études institutionnelles chiffraient les pertes directes de 3 à plus de 5 milliards de dinars, alors que d'autres analyses évaluaient le manque global (l'ensemble de la fraude et de l'évasion fiscales) à environ 25 milliards de dinars. C'en est trop pour un pays en plein chantier de redressement socioéconomique et dont les finances publiques sont sous haute pression.

Ce qui est encore préoccupant, c'est que le poids économique et financier de l'activité informelle progresse rapidement. Justement, les structures spécialisées ont recensé, fin septembre 2026, environ 78.688 activités économiques. L'Iace, précise que 12,5% seulement de ces unités s'acquittent de l'essentiel de l'impôt.

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L'institut retient, à cet effet, que plus de 1 million de personnes vivent directement de ces activités, dont 45% sans couverture sociale, soit un manque à gagner pour les caisses sociales de plus de 1,3 milliard.

Un souci de rééquilibrage socioéconomique

Cette situation complexe a fini par conduire à un dérèglement profond au niveau du paysage socioéconomique, car au moment même où les acteurs informels échappent aux différents engagements financiers, les entreprises du circuit officiel supportent des charges fiscales et sociales assez conséquentes, ce qui complique tout programme de modernisation , freine tout investissement productif, approfondit les déséquilibres sociaux, et sanctionne, ainsi, notre politique de développement national dans son ensemble.

Ce qui est encore important à signaler, c'est que les sanctions socioéconomiques ne touchent pas uniquement le secteur formel, mais affectent aussi les activités parallèles elles-mêmes.

Les différentes études affirment, en effet, que «l'acteur informel paie, généralement, au prix fort sa clandestinité, car il est exclu de toute couverture sociale, ce qui le rend assez vulnérable face aux chocs aussi bien économiques que sociaux. Il est également exclu de tout accès aux différentes sources de financement, notamment bancaires, une contrainte sérieuse qui ne lui permet pas d'entreprendre des actions d'extension ou de modernisation de son activité, d'améliorer sa productivité et, ainsi, de mieux servir l'économie nationale.

Une situation, somme toute, complexe qui nécessite, comme le recommande, souvent, le Président de la République, un rééquilibrage rapide à travers l'engagement d'une stratégie de formalisation progressive bien orientée.

Une orientation qui repose, de toute évidence, sur certains leviers prioritaires, entre autres, la simplification des procédures administratives, la garantie d'une fiscalité progressive et adaptée aux micro-entreprises, l'instauration d'un système d'incitations économiques et financières fiable et attractif et l'élaboration d'un mécanisme de suivi et de traçabilité performant pour mieux contrôler et accompagner cette transition.