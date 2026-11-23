Le membre du conseil local de Béni Khalled, dans le gouvernorat de Nabeul, Samir Hsassi, a renouvelé son appel à lever les obstacles entravant la réalisation d'un marché de gros commun à Zaouiet Jdidi, afin de mieux organiser la commercialisation des agrumes dans la région du Cap Bon.

Ce projet connaît plusieurs blocages depuis près de quatre ans.

Samir Hssassi a insisté sur la nécessité de concrétiser la proposition de création d'un marché de vente directe du producteur au consommateur à Béni Khalled. Cette structure permettrait de faciliter l'écoulement des produits agricoles et d'améliorer les circuits de commercialisation.

Il a, par ailleurs, plaidé pour l'organisation de manifestations et d'événements promotionnels à Béni Khalled afin de valoriser les agrumes et de renforcer leur visibilité.

Évoquant les difficultés auxquelles fait face la filière des agrumes dans la région, le responsable a notamment cité la hausse des coûts de production ainsi que les prix excessifs des produits phytosanitaires et des pesticides.