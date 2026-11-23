Le Marathon des Oasis a posé ses valises, ce dimanche, sur l'île de Jerba, pour clôturer sa 17e édition dans la localité de Mellita, relevant de la délégation de Jerba Houmet Souk, lors de sa sixième étape, après avoir parcouru cinq étapes précédentes.

Cette édition du marathon avait été lancée dans un premier temps dans la localité de Oung Jmal, au gouvernorat de Tozeur, suivie d'une deuxième étape à Douz, puis d'une troisième étape à Ksar Ghilane, d'une quatrième étape à Matmata et d'une cinquième à Karmoussa et Douiret, avec la participation de coureurs de Tunisie, de France, de Belgique et d'Italie, a indiqué à la TAP, le président de l'association Carthage de Paris, organisatrice du marathon, Ezzeddine Ben Yacoub, .

L'étape de l'île de Jerba a opté pour un parcours côtier alliant la beauté de la mer et des palmiers. Un itinéraire par lequel les participants sont passés des dunes de sable du désert et des reliefs rocheux qui avaient marqué les étapes précédentes, à une étape revêtant une autre splendeur, dévoilant les multiples facettes de la beauté de notre pays et promouvant une diversité de paysages naturels à couper le souffle, tout en permettant la découverte des coutumes des régions, de leur riche patrimoine et d'autres composantes, selon Ben Yacoub.

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La localité de Mellita, à Jerba, a ainsi vécu au rythme des festivités clôturant le marathon, entre compétition, chants, joie et animations, en présence d'un large public et avec une vaste participation des coureurs, dont certains se sont affrontés sur une distance de 10 km et les autres sur 21 km, course qui s'est achevée par la victoire du coureur tunisien Bijed Saida.