Grosse frayeur pour Mohamed Dräger lors du derby de la capitale. Le joueur a été contraint de quitter la pelouse après une violente collision à la tête avec Ismaila Simpara , un choc qui a immédiatement suscité l'inquiétude.

Pris en charge dans la foulée, le latéral a été rapidement transporté aux urgences de l'hôpital afin de subir les examens nécessaires et de s'assurer de son état de santé. La blessure a nécessité cinq points de suture au niveau de la tête, mettant ainsi un terme à sa participation à cette rencontre. Heureusement, les nouvelles sont désormais rassurantes. L'état de santé de Mohamed Dräger est bon et les premières inquiétudes ont laissé place au soulagement.