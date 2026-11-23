Avec les discussions budgétaires et l'examen du projet de budget et de loi de finances 2027, il est utile de regarder, d'un peu plus près, la situation et les perspectives de l'emploi en Tunisie dans le sens où il s'agit d'un indicateur significatif quant à l'évolution positive de la dynamique socioéconomique.

Or, si les conditions de travail ont été nettement améliorées grâce à des mesures fermes et autres réformes en faveur des travailleurs qui bénéficient de la dignité avec la suppression de la sous-traitance et un meilleur encadrement des contrats à durée déterminée (CDD), ce qui a mis fin aux diverses formes de précarité, les opportunités d'emploi demeurent limitées et le taux de chômage reste, pratiquement, stable aux alentours de 15%.

A noter que dans l'état actuel des choses, l'État privilégie le recrutement des diplômés qui sont au chômage de longue date, conformément aux dispositions de la loi n°18 de 2025, tout en mettant en avant la promotion des entreprises citoyennes qui rompent avec les anciens modèles considérés comme obsolètes.

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Il s'agit là d'aspects positifs et d'acquis à renforcer, mais on déplore encore certains points négatifs en la matière, dont notamment les difficultés d'insertion professionnelle, les inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail sans oublier l'incapacité de ce dernier à absorber les primo-demandeurs d'emploi.

A titre d'exemple et selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique (INS), le nombre de personnes embauchées au troisième trimestre a augmenté de 1 300, alors que la population active a atteint 10 800, soit 9 500 chômeurs de plus et un taux de chômage qui repasse à 15 %, ce qui dénote une réalité plutôt préoccupante.

Toutefois, ce qui inquiète le plus, c'est la situation des jeunes de 15 à 24 ans dont le taux de chômage s'élève à 37,2% contre 35,4% lors du trimestre précédent. Plus grave encore, c'est le chômage parmi les femmes actives qui atteint 42%, ce qui soulève des points d'interrogation concernant l'accès difficile à l'emploi pour une bonne partie des populations jeunes.

En tout état de cause, des avancées ont été, certes, enregistrées, mais il faut bien repenser la valorisation des compétences et la capacité des entreprises à se développer, ce qui exige la mise en oeuvre d'une approche économique dont l'emploi représente une finalité centrale et durable, tout en transformant la population active en véritable force productive.

Plus encore, le lien entre enseignement, formation et employabilité devrait bénéficier de davantage d'initiatives axées sur la coordination ministérielle, l'adaptation aux métiers d'avenir et le soutien à l'insertion professionnelle.