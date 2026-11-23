Pour sa 32e édition, le Prix Abou El-Kacem Chebbi met à l'honneur la nouvelle en langue arabe et réaffirme sa vocation à promouvoir le rayonnement de la littérature arabe. Cette édition a été marquée par la consécration de l'écrivaine tunisienne Imen Seffi, récompensée pour son ouvrage Une demi-seconde de lumière, ainsi que par un hommage à l'enfance, thème placé au coeur de la cérémonie.

Le nom de la lauréate de la 32e édition du Prix Abou El-Kacem Chebbi de littérature arabe, consacrée cette année au genre de la nouvelle en langue arabe, a été dévoilé hier, lors d'une cérémonie organisée au palais Ksar Saïd, sous le thème « Abou El-Kacem Chebbi, poète de l'enfance ». Doté de 25.000 dinars, le prix principal a été décerné à l'écrivaine, poétesse et peintre Imen Seffi pour son recueil de nouvelles Nisf thaniya min ed-dhaw (Une demi-seconde de lumière). Quant au prix honorifique, doté de 10.000 dinars, il a été attribué au poète, écrivain, critique et universitaire Fethi Nasri. Le prix des arts visuels, d'une valeur de 5.000 dinars, qui récompense une création inspirée de l'univers du poète, est revenu à la peintre Najia Attia.

Fondé en 1984 par la Banque de Tunisie (BT), le Prix Abou El-Kacem Chebbi est le premier prix littéraire arabe décerné par un établissement bancaire. Fort de plus de quatre décennies d'existence, il s'est enrichi, au cours des trois dernières éditions, de deux nouvelles distinctions : le prix honorifique, qui récompense une personnalité nationale pour l'ensemble de son oeuvre, et le prix des arts visuels, qui distingue une création inspirée de l'univers poétique d'Abou El-Kacem Chebbi.

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«Partant de la conviction que la culture demeure un levier essentiel de toute renaissance, la Banque de Tunisie a créé ce prix il y a plus de 40 ans. Il s'agit du premier prix dans le monde arabe consacré à la littérature et décerné par une institution financière. La BT est fière de cette manifestation, qui rend hommage au poète tunisien Chebbi ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à l'enrichissement de la littérature arabe», a déclaré Hichem Rebai, directeur général de la Banque de Tunisie.

Une édition distinguée

Il a également souligné le rayonnement particulier de cette édition, illustré par la participation d'écrivains venus de Tunisie et de différents pays du monde arabe. « La BT renouvelle son engagement en faveur de la valorisation de notre patrimoine et de son soutien à cette manifestation. Elle est consciente de la place importante qu'occupe la culture et tient à contribuer au renforcement du lien entre l'héritage littéraire de Chebbi et les nouvelles publications relevant de la littérature moderne », a-t-il précisé.

«Abou El-Kacem Chebbi a, en effet, consacré plusieurs de ses poèmes à l'enfance. À cette occasion, nous avons rendu hommage à une sélection d'enfants lauréats en 2026, chacun dans son domaine. Nous avons également honoré des personnalités de renom qui, tout au long de leur parcours professionnel, ont accordé une attention particulière à l'enfance», a indiqué, de son côté, Salma Jrad, présidente du comité d'organisation du Prix Abou El-Kacem Chebbi, dans une déclaration aux médias.

Pour le poète et président du jury, Moncef Ouhaïbi, le choix de consacrer cette édition au genre de la nouvelle témoigne du regain d'intérêt dont bénéficie ce genre littéraire dans la littérature contemporaine, aussi bien dans le monde arabe qu'à l'échelle internationale.

«La nouvelle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, qu'elle soit publiée sous forme numérique sur les réseaux sociaux ou sous forme imprimée par les maisons d'édition. Pour cette édition, nous nous sommes appuyés sur un ensemble de critères. Le plus important est que les recueils de nouvelles des candidats s'inscrivent dans une perspective d'universalité moderne et renouvelée, et non dans celle de la mondialisation. Cette dernière suppose une forme d'implantation dans la terre et la culture de l'autre. L'universalité, en revanche, reconnaît et accueille les particularités locales, la diversité et même les divergences. C'est à la lumière de ces critères que le prix a été attribué à l'écrivaine tunisienne Imen Seffi pour son ouvrage Nisf thaniya min ed-dhaw (Une demi-seconde de lumière)», a-t-il expliqué.

Réunissant plusieurs figures de la scène culturelle tunisienne, la cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage à des graines d'artistes ainsi qu'à des personnalités engagées en faveur de l'enfance.