L'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé (ANMPS) a démenti, dimanche 22 novembre 2026, les informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles les patients devraient payer 50 dinars supplémentaires pour obtenir leurs médicaments.

Dans un communiqué, l'Agence a précisé que ces frais ne concernent pas les médicaments habituels disponibles dans les pharmacies, mais exclusivement les « commandes fermes ».

Il s'agit de médicaments qui ne disposent pas d'une autorisation de commercialisation sur le marché tunisien et qui sont fournis à titre exceptionnel pour répondre aux besoins thérapeutiques spécifiques d'un patient, explique l'ANMPS.

L'Agence a également indiqué que ces frais couvrent l'étude de la demande et du médicament afin de garantir le respect des procédures réglementaires en vigueur.

Elle a souligné que cette charge financière incombe à la pharmacie, dans la mesure où elle est liée à la prestation administrative fournie, et non au patient.