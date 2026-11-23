L'examen par les deux chambres parlementaires du projet de budget de l'Etat pour l'année fiscale à venir est une occasion pour les citoyens ordinaires, comme votre humble serviteur, de prendre connaissance de certains détails concernant la marche des affaires de la nation à la faveur des rapports présentés par les ministres ainsi qu'à travers les réponses de ces derniers aux questions posées par les élus. L'un de ces « détails » qui ont retenu mon attention lors des débats autour du projet de budget du ministère du Tourisme est celui des recettes enregistrées durant les dix premiers mois de cette année. Fièrement, le ministre en charge de ce département a annoncé un montant de plus de 7 milliards de dinars, soit environ 2,32 milliards de dollars, en hausse de 3,4 % par rapport à la même période de l'année passée et, tenez-vous bien, de 25 % par rapport à 2019 !

Par curiosité, j'ai cherché à comparer ces réalisations avec celles enregistrées au Maroc et en Turquie, deux destinations que nous devancions largement jusqu'aux dernières années du siècle passé tant sur le plan infrastructurel qu'à celui des réalisations financières. Le premier a totalisé jusqu'à fin octobre environ 10,5 milliards de dollars tandis que la seconde a atteint les 51,3 milliards. Il est entendu que ces pays ont connu les mêmes aléas de la conjoncture que nous-mêmes : Covid en 2019 et fluctuations du marché au gré des tensions régionales depuis.

La minuscule Malte, avec une superficie d'un tiers plus petite que celle de Djerba et moitié moins de visiteurs, réalise un tiers de recettes de plus que les nôtres

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Qu'on n'argue pas de la taille de ces deux destinations pour expliquer l'écart de leurs performances respectives par rapport à nos réalisations. Il n'y a qu'à voir les chiffres affichés par une autre destination située dans le même contexte géopolitique que nous, la minuscule Malte : près de 3,4 milliards de dollars pour la même période pour environ 4 millions de touristes! Or, l'archipel maltais est d'un tiers plus petit que Djerba, 316 km² contre 514 pour notre île, et le contingent de ses visiteurs représente à peine la moitié du nôtre ! Alors, que se passe-t-il ?

Il se passe qu'en Turquie, le touriste dépense une moyenne de 107, 7 dollars par nuit, au Maroc entre 55 et 130 dollars, en Egypte plus de 120 dollars et à Malte... de 170 à 182 dollars.

Et en Tunisie, alors ? Il dépense en moyenne 35 à 50 dollars ! Pourquoi donc ? C'est ce qu'on verra dans notre prochaine livraison.