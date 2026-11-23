Gourmandise, créativité et transmission du savoir-faire étaient au rendez-vous de la huitième édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie, organisée du 19 au 21 novembre au siège de l'Utica à Tunis. Avec plus de 150 exposants tunisiens et étrangers, des ateliers ludiques pour enfants, des concours et une belle diversité de spécialités, cette manifestation a une nouvelle fois confirmé son attrait auprès des professionnels comme du grand public.

Il y a des rendez-vous qui, au fil des années, ne perdent rien de leur pouvoir d'attraction. Le Salon du chocolat et de la pâtisserie en fait incontestablement partie. Pour sa huitième édition, cette manifestation gourmande a conservé tout son charme, réussissant à réunir dans une même ambiance artisans, professionnels, passionnés et familles venus découvrir les multiples facettes d'un univers où le goût rencontre l'art et la créativité.

Durant trois jours, le siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) s'est ainsi transformé en un véritable espace de découverte et de partage. Les visiteurs ont pu déambuler entre les stands, apprécier la richesse des créations exposées, découvrir de nouvelles saveurs et échanger directement avec les artisans. L'intérêt du public ne s'est d'ailleurs pas limité à la dégustation ou à la découverte des produits. Plusieurs visiteurs, notamment les plus jeunes, ont également pris part aux animations et aux ateliers proposés en marge de l'exposition.

Plus de 150 exposants et une ouverture internationale

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La huitième édition a réuni plus de 150 exposants, avec une participation tunisienne et étrangère particulièrement diversifiée. Le Cameroun, l'Égypte, la France, l'Italie et l'Algérie figuraient notamment parmi les pays représentés. La présence algérienne s'est distinguée par un important espace d'exposition, témoignant de l'intérêt porté à cette manifestation.

« Aujourd'hui, nous organisons la huitième édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie, qui se tient jusqu'au samedi 21 novembre. Nous remarquons la présence de plus de 150 exposants, avec notamment plusieurs pays étrangers», a indiqué Mme Lamia Oueslati, organisatrice du salon.

Au-delà du chocolat, le rendez-vous a proposé un panorama beaucoup plus large de l'univers des douceurs. Pâtisseries françaises, spécialités traditionnelles tunisiennes, confiseries, biscuits et autres créations artisanales ont occupé une place de choix. Une diversité qui permet au salon de préserver son identité tout en élargissant son public.

L'événement constitue également une opportunité pour les exposants étrangers de rencontrer les professionnels tunisiens, d'établir des contacts et d'explorer de nouvelles possibilités de partenariat. Une dimension économique qui donne à cette manifestation une portée dépassant largement le simple rendez-vous gastronomique.

Les enfants au coeur de la fête

L'une des particularités de cette édition réside dans la place accordée aux enfants. Loin d'être une simple exposition commerciale, le salon a également voulu devenir un espace d'apprentissage et de divertissement. Des ateliers ludiques ont ainsi été organisés pour familiariser les plus jeunes avec l'univers du chocolat et leur faire découvrir son origine.

Mme Lamia Oueslati a notamment insisté sur l'intérêt pédagogique de ces animations. «Lorsqu'on demande à certains élèves d'où vient le chocolat, ils ne connaissent pas forcément son origine. Nous avons donc prévu une projection vidéo pour leur expliquer son parcours, suivie de petits quiz afin de vérifier ce qu'ils ont retenu», a-t-elle expliqué.

Une initiative appréciable qui permet aux enfants d'apprendre tout en s'amusant, de mieux comprendre le travail qui se cache derrière les produits qu'ils consomment et de découvrir les différentes étapes de l'univers du cacao.

Cette dimension familiale contribue largement à l'attrait du salon. Les enfants ne sont plus de simples accompagnateurs de leurs parents : ils deviennent eux-mêmes des participants, curieux de découvrir, de poser des questions et de prendre part aux activités proposées.

Le chocolat élevé au rang d'oeuvre d'art

La créativité était également à l'honneur à travers deux compétitions organisées en marge de l'exposition : le concours du meilleur entremets en chocolat et celui de la meilleure pièce artistique en chocolat, dont les rendez-vous étaient programmés hier, samedi 21 novembre.

Ces épreuves ont permis de mettre en lumière le talent des jeunes pâtissiers et des élèves issus des établissements de formation, appelés à démontrer leur maîtrise technique, leur imagination et leur sens artistique. Car le chocolat ne se limite plus à une gourmandise : entre les mains des artisans et des jeunes talents, il devient une véritable matière de création, capable de donner naissance à des réalisations aussi originales qu'impressionnantes.

Cette volonté de valoriser les nouvelles générations rejoint d'ailleurs l'esprit de transmission qui anime plusieurs exposants. Des artisans tunisiens ont ainsi mis en avant le travail de jeunes participants, fruit de leur apprentissage et de leurs efforts, avec l'ambition de leur offrir une première vitrine pour faire connaître leurs compétences.

Un salon qui cultive sa différence

Huit éditions après sa création, le Salon du chocolat et de la pâtisserie semble avoir trouvé la bonne recette pour entretenir son succès : associer la découverte des produits, la valorisation de l'artisanat, l'ouverture internationale et les animations destinées au grand public.

Son principal atout reste sans doute cette capacité à réunir plusieurs univers sans perdre son identité. Les professionnels y trouvent un espace de rencontres et de partenariat, les artisans une occasion de faire connaître leur savoir-faire, tandis que les familles profitent d'une sortie gourmande et les enfants d'une expérience aussi ludique qu'instructive.

En somme, cette huitième édition confirme que le rendez-vous tunisien du chocolat et de la pâtisserie n'a rien perdu de son charme. Bien au contraire, en donnant davantage de place à la créativité, à la formation et à la participation du public, il continue de cultiver une formule qui séduit et qui, d'année en année, ouvre de nouvelles perspectives à un secteur où tradition et innovation font décidément bon ménage.