Le ministre du Commerce et du Développement des exportations a mis les choses au point en ce qui concerne l'amalgame qu'on a souvent sciemment institué, surtout à la veille des fêtes ou des occasions où la consommation marque une évolution significative, entre le stockage et la monopolisation.

En effet, nous avons relevé sur le Web ou au niveau des réponses données à ceux qui s'inquiétaient de l'absence de produits agricoles ou autres sur le marché que «de peur d'être sanctionnés, les grossistes ne voulaient plus stocker ».

Enfantin comme réaction, car le stockage est une activité économique à part entière. Il ne saurait y avoir d'échanges, ventes, exportations ou toutes opérations commerciales, sans ce stockage qui permet de répondre immédiatement à une demande pour satisfaire la clientèle.

Reste la manière de démontrer de façon rapide et rationnelle, que l'on s'adonne en toute transparence à un stockage conforme à des conditions reconnues et ne présentant aucune équivoque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour éviter l'amalgame, il n'y a pas trente-six façons de se comporter. Une activité légitime économique et normale est garantie par une transparence totale, une traçabilité administrative claire et un flux d'entrées et de sorties, régulier et ne laissant aucune place au doute.

D'ailleurs, des personnes qui font tourner des centaines de millions de marchandises l'année durant, à moins de vouloir cacher quelque chose, mettent en place toute une organisation qui commence par les protéger. A l'ère de l'informatique, tout est possible et un service bien mis au point est en mesure de fournir à l'instant T, tout ce qu'on lui demande.

Tel que l'a précisé le ministre, le fait de détenir des marchandises ne constitue pas une infraction, à condition de respecter des règles précises.

Un dépôt est tout d'abord un lieu où l'on brasse des quantités non négligeables de marchandises, certaines de la plus haute importance. Son propriétaire se doit de le déclarer officiellement. Et il a intérêt, ne serait-ce que pour la sécurité des lieux. Les services de sécurité l'incluent automatiquement dans les rondes de surveillance régulières, indépendamment des démarches administratives officielles à l'effet de déclarer auprès des autorités locales ou régionales compétentes, la quantité de marchandises reçue, la date de réception, l'origine, etc. Cela suffit pour protéger l'opérateur contre toute suspicion ou poursuite, liée au seul fait de stocker.

Entrent, dès lors, en jeu les registres d'entrée et de sortie, les factures d'achat, les bons de livraison et les contrats de vente (notamment pour l'exportation ou la transformation industrielle) afin de prouver la destination légale des produits. Ces opérations, on peut les développer dans un logiciel qui accélère l'intervention et ne laisse aucune chance aux erreurs. Le logiciel permet de maintenir à jour les quantités restantes dans le dépôt ou l'entrepôt, leur valeur, le jour et heure de sortie, l'agent qui a effectué l'opération, etc.

Un suivi en temps réel des stocks stratégiques, pour connaître l'état de l'offre et repérer les rétentions anormales.

Cette traçabilité met à l'abri le propriétaire des lieux de tout soupçon.

Et c'est la raison pour laquelle le Ministère pourrait faire développer un logiciel que tout détenteur de dépôt ou candidat d'exploiter un réseau de chambres frigorifiques sera obligé d'utiliser. Cela répondra à toutes les questions et mettra hors d'état de mire toute forme de spéculation.

Il faut donc mettre un terme à ces dépôts enfouis dans des cités, protégés par des gamins qui bloquent toute intervention, sans routes carrossables, sans éclairage et où tout se fait manuellement, sans laisser de trace.

Un réseau de distribution dont les lieux d'implantation sont géographiquement étudiés où tout a été fait pour ne pas contourner les réseaux officiels (marchés de gros, circuits agréés) en évitant de vendre en dehors de l'activité déclarée est la seule solution de fausser le jeu de la spéculation. En période de tension et pour spéculer, on a tendance à bloquer la marchandise. Dans un système informatisé, ce blocage apparaît et met en évidence la tentative de spéculer. Tel que ce fut le cas des tomates qui ont réapparu partout en grande quantité et dont le prix a chuté de plus de cinq dinars le kilo à deux dinars- deux dinars cinq cents millimes.

La rotation de la marchandise est une des preuves que le dépôt « déroule » en toute sécurité avec à l'appui cette fameuse traçabilité.

Il est indéniable que les stockages varient. Il y a ceux qui sont saisonniers tels que l'huile d'olive et les dattes qui durent toute l'année et qui sont demandés aussi bien sur le plan local que pour l'exportation, les pommes, et autres genres de fruits. De ce fait, les rétentions apparaissent en fonction de la nature des produits et des périodes de vente. Comme les piments, les pommes de terre, les oeufs, les courges, les petits pois, les artichauts, etc lors du mois de Ramadan.

Pour éviter les problèmes et les complications, les visites d'inspection devraient être aussi impromptues que régulières. Cela favorise les bonnes relations et évite les saisies brutales.