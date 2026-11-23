À l'occasion de la « Semaine des dattes », des espaces de vente directe du producteur au consommateur sont aménagés dans plusieurs gouvernorats tunisiens. Cette initiative, organisée par le Groupement interprofessionnel des dattes, vise à soutenir les agriculteurs tout en permettant aux consommateurs d'acheter des dattes de qualité à des prix étudiés.

Le Groupement interprofessionnel des dattes, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a lancé une opération de vente directe de dattes dans plusieurs régions du pays, dans le cadre de la « Semaine des dattes ».

L'initiative repose sur l'installation de grandes tentes commerciales permettant aux producteurs de proposer leurs récoltes directement aux consommateurs, dans des espaces spécialement aménagés à cet effet.

Des dattes de qualité à des prix adaptés au pouvoir d'achat

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Dans une déclaration à l'agence TAP, le directeur général du Groupement interprofessionnel des dattes, Kaiser Ben Arfa, a expliqué que cette opération s'inscrit dans une stratégie de promotion des dattes tunisiennes sur le marché intérieur.

Elle poursuit un double objectif : permettre aux agriculteurs d'écouler leur production dans de meilleures conditions et d'améliorer leurs revenus, tout en offrant aux consommateurs des dattes de qualité à des prix étudiés, tenant compte de leur pouvoir d'achat.

Les espaces de vente proposent plusieurs variétés de dattes, notamment des dattes en branches ainsi que des produits conditionnés.

Vente directe de dattes : les lieux et les dates à retenir

Plusieurs espaces de commercialisation sont prévus entre le 22 novembre et le 2 décembre 2026.

Du 22 au 29 novembre : une quarantaine de producteurs sur l'avenue de la République

Une première tente, d'une superficie de 400 m², est aménagée sur l'avenue de la République, du 22 au 29 novembre 2026.

Elle accueille une quarantaine de producteurs de dattes venus de différentes régions de production.

Sfax : 16 producteurs réunis sur la place El Mouqaouama

À Sfax, une deuxième tente de 250 m² est installée sur la place El Mouqaouama, également du 22 au 29 novembre 2026.

Cet espace rassemble environ 16 producteurs représentant plusieurs régions productrices de dattes.

Jendouba : une vente directe du 25 novembre au 2 décembre

À Jendouba, une troisième tente de 250 m² sera aménagée en face du siège de la municipalité de Jendouba-ville.

Ouvert du 25 novembre au 2 décembre 2026, cet espace réunira près de 24 producteurs de dattes.

Soutenir les producteurs et dynamiser le marché tunisien

À travers cette opération, le Groupement interprofessionnel des dattes entend renforcer la commercialisation de la production nationale et rapprocher les producteurs des consommateurs.

La vente directe constitue également une occasion pour les agriculteurs de mieux valoriser leurs récoltes, tout en proposant au public différentes variétés de dattes tunisiennes dans un circuit de commercialisation de proximité.

Cette initiative s'inscrit ainsi dans les efforts de promotion de la consommation locale et de soutien à la filière des dattes en Tunisie.