La première période du derby de la capitale s'achève sur un score vierge (0-0) entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis.

Disputée sur un rythme particulièrement soutenu, cette première manche a été marquée par des occasions de part et d'autre. Le Club Africain s'est notamment procuré deux opportunités, toutes deux par l'intermédiaire de Sadek Kadida, tandis que l'Espérance a également eu une occasion à son actif; le centrage de Farraj .

Malgré l'intensité et l'engagement affichés par les deux formations, aucune n'est parvenue à trouver le chemin des filets.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la seconde période, où se jouera le verdict de ce derby tant attendu.