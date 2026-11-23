Le Mauricien Jay Russeawon se trouve au Kenya. En effet, l'arbitre mauricien a été retenu pour officier lors du tournoi Elite 16 pour la Division Est. La compétition se tient du 23 au 29 novembre à la Kasarani Indoor Arena à Nairobi, la capitale du Kenya.

Une grande première pour celui qui a officié à deux reprises lors du Road to BAL, soit en 2019 et en 2025. « Je ne m'attendais pas du tout à cette nomination pour arbitrer pour le tournoi Elite 16. N'ayant pas été retenu pour le Road to BAL, les chances que je le sois pour l'Elite 16 étaient très minces. Donc, pour moi, c'est une très grande surprise et une grande fierté», confie Jay Russeawon.

Les huit équipes en lice pour l'Elite 16 de la East Divi- sion sont Patriots BC (Soudan du Sud), Munali Suns (Zambie), Nairobi City Thunder (Kenya) et Urunani (Burundi) dans le groupe A tandis que dans le groupe B, on retrouve Namwongo Blazers (Ouganda), Dolphins (Botswana), Ferroviario da Beira (Mozambique) et Dar City (Tanzania). Les équipes qui termineront aux première et deuxième places de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, prévues le 28 novembre, soit la veille de la deuxième journée de repos.

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Le match pour la troisième place et la finale de l'Elite 16 de la Division Est 2027 auront lieu le 29 novembre. Les vainqueurs des demi-finales décrocheront automatiquement leur qualification pour la saison 2027 de la Basketball Africa League (BAL). La dernière place pour la septième édition de la BAL, en 2027, reviendra à la meilleure équipe classée troisième des Divisions Est et Ouest.

À l'issue de cet important rendez-vous continental, Jay Russeawon a également été sélectionné pour représenter la Fédération mauricienne de Basket-Ball (FMBB) lors d'un séminaire continental de formation des arbitres, prévu du 29 novembre au 2 décembre 2026 au Kenya toujours. Ce séminaire réunira une vingtaine de participants issus de différentes fédérations nationales, dans le but de renforcer leurs compétences techniques et pédagogiques en tant que formateurs d'arbitres.