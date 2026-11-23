Arrêté en septembre 2025 après une opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Roche-Bois, Christopher Emilien, âgé de 33 ans et habitant de Batterie-Cassée, a été condamné pour possession of dangerous drugs (cannabis and synthetic cannabinoids) for the purpose of selling, le vendredi 20 novembre. Il a été condamné à trois ans de servitude pénale et une amende de Rs 25 000 par la cour intermédiaire.

L'affaire remonte au 5 septembre 2025. Selon la police, l'ADSU de Trou-aux-Biches, qui ciblait le suspect depuis une opération lancée le 19 août sur la base d'informations, s'était rendue tôt le matin sur un terrain en friche à Roche-Bois. Le prévenu avait pris la fuite en abandonnant un sac en cuir marron renfermant des feuilles d'aluminium et des sachets en cellophane. Les policiers avaient alors évalué la saisie à Rs 50 400.

Devant la cour, un policier a indiqué que l'accusé avait pleinement coopéré lors de l'enquête et reconnu les faits sans détour. La cour a retenu que 24,40 g de drogue, emballés individuellement dans cinq paquets noirs, avaient été saisis, pour une valeur à la revente évaluée à Rs 122 000 sur la base de Rs 5 000 le gramme. Le rapport du Forensic Science Laboratory a été versé au dossier. Christopher Emilien a été reconnu coupable sous les sections 30(1)(f)(ii) et 47(5) (a) de la Dangerous Drugs Act. Les cannabinoïdes synthétiques relevant de la Schedule I, Part II de la loi, l'infraction est passible d'une amende pouvant atteindre Rs 1 million et d'une peine de cinq à 20 ans. Cependant, la magistrate Essoop a estimé que le minimum de cinq ans prévu était disproportionné. Père de deux enfants, Christopher Emilien avait avoué depuis le banc des accusés avoir commis une erreur. Il était représenté par un avocat commis d'office.

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Dans sa décision, la magistrate a souligné la dangerosité des drogues synthétiques, en rappelant la jurisprudence de la Cour suprême qui les décrit comme plus toxiques et addictifs que l'héroïne. Elle a estimé que les facteurs aggravants l'emportaient sur les circonstances atténuantes et qu'une lourde peine de prison s'imposait. Elle a toutefois retenu en faveur de l'accusé un plaidoyer de culpabilité qualifié de timely au titre de la section 69B de la District and Intermediate Courts (Criminal Jurisdiction) Act, l'absence d'antécédents, ses excuses et sa coopération.

Constatant, au vu de la jurisprudence sur des cas comparables, que le minimum de cinq ans de servitude pénale serait disproportionné, la cour l'a condamné à trois ans assortis d'une amende de Rs 25 000. Ses deux jours passés en cellule policière et les 49 jours de détention préventive seront déduits de sa peine. Le prohibition order prendra fin à l'issue de l'exécution de la peine et du délai d'appel.