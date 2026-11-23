L'accusation de complot portée par l'homme d'affaires Jean Michel Lee Shim contre l'Attorney General, Gavin Glover, l'ancien Chief Executive Officer de People's Turf PLC, Khulwant Ubheeram, et le directeur général de la Financial Crimes Commission, Titrudeo Dawoodarry, soulève une question juridique : qu'est-ce qui distingue un complot d'une simple réunion de travail ?

Lee Shim, 72 ans, a déposé une plainte au poste de police de Line Barracks, mercredi, alléguant que les trois hommes chercheraient à l'évincer des secteurs des courses hippiques et des paris. Craignant une arrestation imminente, il réclame une enquête policière urgente. Sollicité pour éclairer la portée juridique du terme «complot», Me Nabiil Kaufid, avocat spécialisé dans le droit pénal, rappelle que cette infraction est principalement encadrée par l'article 109 de la Criminal Code (Supplementary) Act. «Cette disposition sanctionne toute entente entre deux personnes ou plus visant à accomplir un acte illégal, injustifié ou préjudiciable à autrui, ou à recourir à des moyens illicites pour atteindre un objectif qui, en lui-même, n'est pas illégal», explique l'avocat.

La distinction avec une réunion ordinaire repose donc sur l'existence d'un accord visant un dessein illicite. «Le simple fait de se rencontrer, de discuter d'une affaire, d'échanger des informations ou de partager un point de vue ne constitue pas, en soi, un complot», précise-til. Ce qui importe, poursuit-il, «ce n'est pas la réunion des personnes qui est répréhensible, mais bien l'objet et la finalité de leur entente».

Me Nabiil Kaufid, avocat.

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Autre particularité : l'infraction est constituée dès la conclusion de l'accord. «Il n'est donc pas nécessaire que l'acte projeté soit effectivement réalisé pour que l'infraction soit constituée», souligne Me Kaufid.

L'avocat prend un exemple concret : rencontrer plusieurs journalistes pour discuter d'une affaire ne saurait constituer un complot, en l'absence d'une entente visant à commettre un acte illégal ou à employer des moyens illicites. Encore faut-il que les éléments constitutifs de l'infraction soient établis. «Il appartient à la poursuite de prouver, au-delà de tout doute raisonnable», rappelle-t-il.

La loi prévoit jusqu'à dix ans de servitude pénale et une amende maximale de Rs 100 000. Toutefois, l'article 48 de la Financial Crimes Commission Act 2023 prévoit, pour les complots visant certaines infractions, une amende pouvant atteindre Rs 20 millions, assortie d'une peine maximale de dix ans de servitude pénale.